Президент Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье еще раз продемонстрировал скептикам, что никогда не стоит спешить, особенно когда речь идет о демократическом праве людей выбирать лидера.

На общенациональных выборах в Турции Реджеп Тайип Эрдоган опередил Кемаля Кылычдароглу, лидера оппозиционной Народно-республиканской партии и кандидата от оппозиционного блока из шести партий.

Президентские выборы перешли во второй тур, поскольку Эрдоган получил 49,51 процента голосов, что чуть меньше 50-процентного порога, необходимого для полной победы. Партия Эрдогана — AK Parti — вместе со своими союзниками МНР и партии Yeniden Refah («Нового благоденствия») получили большинство мест в парламенте. Эрдоган и Партия справедливости и развития выиграли более десятка выборов с тех пор, как они впервые пришли к власти в Анкаре в 2002 году.

Но у любого, кто наткнулся на такой заголовок — «Да, правление Эрдогана действительно может закончиться в эти выходные» — в статье, опубликованной в Foreign Policy, осталось бы впечатление, что победа оппозиции неизбежна. «Многие западные новостные агентства сознательно хотели изобразить оппозицию как будущего победителя, потому что они одержимы завистью к харизматичному, успешному и всеми любимому президенту Турции», — говорит Клаус Юргенс, политический аналитик из Стамбула.

«Это все те качества, которыми больше не обладают их собственные лидеры», — говорит он TRT World.

Подсчет президентских и парламентских голосов завершен, и Высший избирательный совет Турции (YSK) объявил 28 мая второй тур президентской гонки между действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Кемалем Кылычдароглу, лидером оппозиционной СНР.

В любом случае высокая явка в 89 процентов 14 мая подтвердила статус Турции как страны с надежной электоральной демократией. Выборы прошли спокойно, никаких сообщений о насилии в стране не поступало.

Проголосовало не менее 64,1 млн человек. В преддверии выборов многие аналитики и опросы предсказывали конец правительства Эрдогана.

Почему западные СМИ так ошиблись?

Во время предвыборной кампании Эрдоган и Партия справедливости и развития особо отметили достижения своего правительства — от строительства общественной инфраструктуры мирового класса до запуска передового оборонительного оружия, — которые позволяют простым туркам гордиться своей страной.

Предвыборные штабы Партии справедливости и развития были украшены плакатами с изображением проектов, начатых под руководством Эрдогана: TCG Anadolu, турецкий электромобиль Togg и многоэтажные здания.

«Турция стала сильным, уважаемым региональным и даже глобальным игроком. Это больше не ребенок, которому делают комплименты, пока он делает то, что говорит Запад. Западные СМИ намеренно искажают вещи», — говорит Юргенс.

Эрдоган, как практикующий мусульманин, характерно завершил свою предвыборную кампанию в мечети Айя-София чтением Корана. Айя-София снова стала мечетью в 2020 году, через 80 лет после того, как она была превращена в музей. Решение, основанное на постановлении Верховного суда Турции, подверглось критике со стороны многих на Западе.

«Эрдоган не обязан подчиняться Западу, — говорит Яссер Луати, французский политолог. — Запад любит марионеточные режимы. Им нравится, когда иностранные лидеры подчиняются их интересам и копируют их ценности».

Например, Франция была недовольна, когда в 2000-х Турция сняла запрет на ношение девочками платков в школах и университетах, говорит он.

При Эрдогане Анкара не уклонялась от демонстрации своей дипломатической и военной силы в регионе. От Сирии, Ливии до восточного Средиземноморья Турция стала крупным игроком, часто раздражая западные столицы.

Взвешенный подход Турции к конфликту между Украиной и Россией также вызвал раздражение у Брюсселя, который хочет, чтобы Анкара поддержала его жесткие экономические санкции против Москвы.

Но Турция покупает природный газ в России по долгосрочному контракту и принимает миллионы российских туристов, которые летом посещают ее пляжи в Анталье.

Свидетельством политической проницательности Эрдогана стало зерновое соглашение, которое позволило Украине поставлять свою сельскохозяйственную продукцию на мировой рынок. При этом Анкара продолжает поддерживать Киев и признает его права на Крым, незаконно аннексированный Россией в 2014 году.

Луати говорит, что был удивлен, увидев, что даже такая левая газета, как L'Humanite, неправильно сравнивает победу Эрдогана с победой так называемого «исламского фашизма». «Вот как далеко они были готовы зайти в риторике о том, что Эрдоган — это все, что не так с Турцией», — сказал он TRT World.

Луати задался вопросом, почему премьер-министры Израиля и Индии не подвергались такому же пристальному вниманию, хотя, в отличие от Эрдогана, они продвигали идею этнического превосходства.

«Из-за такого освещения западные СМИ теряют доверие к себе», — заключил он.