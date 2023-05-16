ПОЛИТИКА
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Успех Эрдогана на выборах доказал полный провал западных СМИ
В течение нескольких дней американские и европейские медиа распространяли миф об уверенной победе оппозиции, который полностью разрушился после результатов воскресных выборов
Успех Эрдогана на выборах доказал полный провал западных СМИ
Успех Эрдогана на выборах доказал полный провал западных СМИ / Others
16 мая 2023 г.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье еще раз продемонстрировал скептикам, что никогда не стоит спешить, особенно когда речь идет о демократическом праве людей выбирать лидера.

На общенациональных выборах в Турции Реджеп Тайип Эрдоган опередил Кемаля Кылычдароглу, лидера оппозиционной Народно-республиканской партии и кандидата от оппозиционного блока из шести партий.

Президентские выборы перешли во второй тур, поскольку Эрдоган получил 49,51 процента голосов, что чуть меньше 50-процентного порога, необходимого для полной победы. Партия Эрдогана — AK Parti — вместе со своими союзниками МНР и партии Yeniden Refah («Нового благоденствия») получили большинство мест в парламенте. Эрдоган и Партия справедливости и развития выиграли более десятка выборов с тех пор, как они впервые пришли к власти в Анкаре в 2002 году.

Но у любого, кто наткнулся на такой заголовок — «Да, правление Эрдогана действительно может закончиться в эти выходные» — в статье, опубликованной в Foreign Policy, осталось бы впечатление, что победа оппозиции неизбежна. «Многие западные новостные агентства сознательно хотели изобразить оппозицию как будущего победителя, потому что они одержимы завистью к харизматичному, успешному и всеми любимому президенту Турции», — говорит Клаус Юргенс, политический аналитик из Стамбула.

«Это все те качества, которыми больше не обладают их собственные лидеры», — говорит он TRT World.

Подсчет президентских и парламентских голосов завершен, и Высший избирательный совет Турции (YSK) объявил 28 мая второй тур президентской гонки между действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Кемалем Кылычдароглу, лидером оппозиционной СНР.

В любом случае высокая явка в 89 процентов 14 мая подтвердила статус Турции как страны с надежной электоральной демократией. Выборы прошли спокойно, никаких сообщений о насилии в стране не поступало.

Проголосовало не менее 64,1 млн человек. В преддверии выборов многие аналитики и опросы предсказывали конец правительства Эрдогана.

Почему западные СМИ так ошиблись?

Во время предвыборной кампании Эрдоган и Партия справедливости и развития особо отметили достижения своего правительства — от строительства общественной инфраструктуры мирового класса до запуска передового оборонительного оружия, — которые позволяют простым туркам гордиться своей страной.

Предвыборные штабы Партии справедливости и развития были украшены плакатами с изображением проектов, начатых под руководством Эрдогана: TCG Anadolu, турецкий электромобиль Togg и многоэтажные здания.

«Турция стала сильным, уважаемым региональным и даже глобальным игроком. Это больше не ребенок, которому делают комплименты, пока он делает то, что говорит Запад. Западные СМИ намеренно искажают вещи», — говорит Юргенс.

Эрдоган, как практикующий мусульманин, характерно завершил свою предвыборную кампанию в мечети Айя-София чтением Корана. Айя-София снова стала мечетью в 2020 году, через 80 лет после того, как она была превращена в музей. Решение, основанное на постановлении Верховного суда Турции, подверглось критике со стороны многих на Западе.

«Эрдоган не обязан подчиняться Западу, — говорит Яссер Луати, французский политолог. — Запад любит марионеточные режимы. Им нравится, когда иностранные лидеры подчиняются их интересам и копируют их ценности».

Например, Франция была недовольна, когда в 2000-х Турция сняла запрет на ношение девочками платков в школах и университетах, говорит он.

При Эрдогане Анкара не уклонялась от демонстрации своей дипломатической и военной силы в регионе. От Сирии, Ливии до восточного Средиземноморья Турция стала крупным игроком, часто раздражая западные столицы.

Взвешенный подход Турции к конфликту между Украиной и Россией также вызвал раздражение у Брюсселя, который хочет, чтобы Анкара поддержала его жесткие экономические санкции против Москвы.

Но Турция покупает природный газ в России по долгосрочному контракту и принимает миллионы российских туристов, которые летом посещают ее пляжи в Анталье.

Свидетельством политической проницательности Эрдогана стало зерновое соглашение, которое позволило Украине поставлять свою сельскохозяйственную продукцию на мировой рынок. При этом Анкара продолжает поддерживать Киев и признает его права на Крым, незаконно аннексированный Россией в 2014 году.

Луати говорит, что был удивлен, увидев, что даже такая левая газета, как L'Humanite, неправильно сравнивает победу Эрдогана с победой так называемого «исламского фашизма». «Вот как далеко они были готовы зайти в риторике о том, что Эрдоган — это все, что не так с Турцией», — сказал он TRT World.

Луати задался вопросом, почему премьер-министры Израиля и Индии не подвергались такому же пристальному вниманию, хотя, в отличие от Эрдогана, они продвигали идею этнического превосходства.

«Из-за такого освещения западные СМИ теряют доверие к себе», — заключил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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