Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США запустило канал в Telegram с видеоинструкциями на русском языке, призывающими россиян сотрудничать с американской разведкой. Об этом сообщает телеканал CNN.

В видеоролике госслужащие и люди, которые, как передает канал, имеют доступ к секретным документам, призывают «‎‎недовольных ситуацией в России» граждан РФ сотрудничать с ЦРУ.

Двухминутное видео появилось в аккаунтах американского разведуправления и в других социальных сетях. В роликах и постах телеграм-канала также содержатся различные инструкции о том, как стать информатором американской разведки.

Видео, как отмечает CNN, пытается апеллировать к русскому патриотизму. Ролик взывает россиян к их чувству патриотизма и обыгрывает русскую культуру, цитируя строки из произведений Льва Толстого и Федора Достоевского.

CNN цитирует источники в ЦРУ, работающие над проектом. По их данным, цель ролика — послать россиянам, которые имеют доступ к ценной информации, сигнал: «Мы понимаем вас, возможно, лучше, чем вы думаете».

По их словам, вторжение России в Украину создало историческую возможность, «чтобы россияне пришли к нам и предоставили информацию, в которой нуждаются Соединенные Штаты».

Это также произошло после предыдущей кампании по вербовке после начала вторжения, которая, по словам официальных лиц, была успешной, и «помогла наладить контакты».

«Удобный ресурс для отслеживания‎»‎

По словам неназванного представители ЦРУ, ролик направлен на отдельных людей и «демистифицирует» процесс установления контакта с американским разведуправлением. Один из собеседников CNN уточнил, что цель создателей видео заключалась не в провоцировании волнений среди широких слоев населения России, где за последние несколько месяцев резко возросло число дел о госизмене и шпионаже в интересах «‎‎недружественных» государств.

В конце апреля судебный департамент Верховного суда опубликовал статистику работы российских судов за 2022 год. Количество осужденных по статье о госизмене по сравнению с 2021 годом выросло на 14,3%. К лишению свободы по этой статье были приговорены 16 человек против 14 годом ранее.

15 мая во Владивостоке ФСБ задержала бывшего сотрудника посольства США в России Роберта Шонова. После допроса его обвинили в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что телеграм-канал от ЦРУ — это «очень удобный ресурс для отслеживания обращающихся».