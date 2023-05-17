THY даст дополнительные права пассажирам для поездок 28 мая из-за проведения в этот день второго тура президентских выборов в Турции. В частности, пассажиры смогут бесплатно изменить, отменить или вернуть бронь билетов, выданных до 15 мая.

В заявлении авиаперевозчика в соцсетях отмечается: воспользоваться дополнительными правами смогут только граждане Турции, имеющие забронированные билеты с прибытием или отправлением из Турции в период с 14 мая до 11 июня включительно.

Если пассажиры пожелают изменить свои планы и перенести полеты так, чтобы включить 28 мая — день проведения второго тура голосования — то они имеют право на бесплатное изменение бронирования на новую дату путешествия вплоть до 31 марта 2024 года при сохранении того же направления, говорится в сообщении THY.

Авиаперевозчик уточняет: для неиспользованных билетов предусмотрен полный возврат без удержания средств. По частично использованным билетам, где поездка не завершена, возврат за неиспользованные перелеты будет произведен бесплатно.

Также THY подчеркивает: срок действия билета может быть продлен до 31 марта 2024 года без дополнительных сборов и штрафов.

Для изменения бронирования пассажиры могут обратиться в офисы продаж THY, воспользоваться контактным центром или сделать изменения через официальный сайт.