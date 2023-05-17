ПОЛИТИКА
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Палестинец вернулся в родное село спустя 75 лет
Палестинец Якуб Оде вернулся в родное село Лифта спустя 75 лет. Сейчас на месте дома, где он родился, лишь руины. До израильской оккупации этих земель в 1948 году это было процветающее село неподалеку от Иерусалима, где развивались промышленность и фермерство. #trtнарусском #палестина #иерусалим #лифта #израиль #возвращение #захват #родноесело #история #оккупация #руины #промышленность #фермерство #trtrussian
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17 мая 2023 г.
Истории
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