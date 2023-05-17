Более 77, 6 тыс. учащихся, переведенных в другие провинции Турции после февральского землетрясения, вернулись в школы своего региона, заявил министр национального образования Турции Махмут Озер.

По словам политика, связь учебных учреждений с учащимися в зоне землетрясения имеет большое значение для восстановления нормального течения жизни в пострадавшем районе.

Министр уточнил: 24, 8 тыс. учащихся вернулись в провинцию Кахраманмараш, 2,6 тыс. — в Адану, 14,3 тыс. — в Хатай, 2, 3 тыс. — в Османие, 255 — в Килис, 9,2 тыс. — в Газиантеп, 9, 9 тыс. — Адыяман, 11,7 тыс. — в Малатью, 1487 — в Шанлыурфу, 1422 — в Диярбакыр.

Как ранее сообщал TRT на русском со ссылкой на мартовское заявление министра Озера, из 11 пострадавших от землетрясения провинций Турции были переведены в другие регионы страны свыше 242,9 тыс. учащихся.

«На сегодняшний день мы перевели 242,904 учащихся из наших 11 провинций в другие регионы по их выбору. Мы всегда будем рядом с ними, поддерживая образовательный процесс наших детей», — говорится в заявлении министра от 15 марта.

Больше всего учеников из зоны землетрясения приняла у себя Анкара — в столицу продолжать учебу перебрались 33,1 тыс. учащихся. Еще 22,3 тыс. выбрали Мерсин, 21,8 тыс. — приморскую Анталью, 18,4 тыс. — Стамбул и т.д.