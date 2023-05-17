ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Свыше 77,6 тыс. эвакуированных учащихся вернулись в свои школы
После разрушительных землетрясений на юге Турции в начале февраля тысячи учеников были эвакуированы в соседние провинции. Теперь они возвращаются в родные города, чтобы продолжить обучение
Свыше 77,6 тыс. эвакуированных учащихся вернулись в свои школы
Свыше 77,6 тыс. эвакуированных учащихся вернулись в свои школы / Others
17 мая 2023 г.

Более 77, 6 тыс. учащихся, переведенных в другие провинции Турции после февральского землетрясения, вернулись в школы своего региона, заявил министр национального образования Турции Махмут Озер.

По словам политика, связь учебных учреждений с учащимися в зоне землетрясения имеет большое значение для восстановления нормального течения жизни в пострадавшем районе.

Министр уточнил: 24, 8 тыс. учащихся вернулись в провинцию Кахраманмараш, 2,6 тыс. — в Адану, 14,3 тыс. — в Хатай, 2, 3 тыс. — в Османие, 255 — в Килис, 9,2 тыс. — в Газиантеп, 9, 9 тыс. — Адыяман, 11,7 тыс. — в Малатью, 1487 — в Шанлыурфу, 1422 — в Диярбакыр.

Как ранее сообщал TRT на русском со ссылкой на мартовское заявление министра Озера, из 11 пострадавших от землетрясения провинций Турции были переведены в другие регионы страны свыше 242,9 тыс. учащихся.

«На сегодняшний день мы перевели 242,904 учащихся из наших 11 провинций в другие регионы по их выбору. Мы всегда будем рядом с ними, поддерживая образовательный процесс наших детей», — говорится в заявлении министра от 15 марта.

Больше всего учеников из зоны землетрясения приняла у себя Анкара — в столицу продолжать учебу перебрались 33,1 тыс. учащихся. Еще 22,3 тыс. выбрали Мерсин, 21,8 тыс. — приморскую Анталью, 18,4 тыс. — Стамбул и т.д.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us