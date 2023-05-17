Когда в феврале на юге Турции произошло два мощных землетрясения, в результате которых погибло более 50 тыс. человек, турецкие и международные аналитики предсказывали, что это стихийное бедствие снизит шансы президента Реджепа Тайипа Эрдогана на переизбрание 14 мая.

Но результаты выборов доказали, что они были абсолютно неправы. Эрдоган и его Народный альянс одержали убедительную победу во многих пострадавших от землетрясения провинциях, в том числе в эпицентре катастрофы — в Кахраманмараше, а также в других сильно пострадавших регионах, таких как Малатья, Газиантеп, Османие, Килис и Хатай.

В 8 из 11 провинций, затронутых стихийным бедствием, Эрдоган и его Партия справедливости и развития (AK Parti) лидировали как на президентских, так и на парламентских выборах. В то же время Кемаль Кылычдароглу, кандидат в президенты от Национального альянса и лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), лидировал только в Адане и Диярбакыре.

В Хатае Кылычдароглу получил незначительное преимущество на президентских выборах, в то время как AK Parti по-прежнему получила гораздо больше голосов на парламентских выборах в регионе: она набрала 34% против 28% у партии Кылычдароглу.

Президент Эрдоган много раз посещал пострадавшие от землетрясений города, быстро запустив крупный строительный проект в зоне бедствия, где десятки тысяч строений либо рухнули, либо серьезно пострадали.

Правительство Эрдогана планирует построить 650 тыс. единиц жилья, в том числе 143 тыс. деревенских домов в сельской местности, где землетрясения нанесли большой ущерб как жизни людей, так и их имуществу.

Власти обязались предоставить людям не менее 319 тыс. единиц жилья в течение года. В зоне бедствия были развернуты тысячи контейнерных домов, чтобы удовлетворить потребности людей в жилье.

В этом смысле растущие усилия Анкары по улучшению условий жизни пострадавших от землетрясений, похоже, принесли свои плоды: результаты выборов значительно благоприятствовали альянсу под руководством Эрдогана и Партии справедливости и развития в наиболее разрушенных провинциях.

Давайте посмотрим, как пострадавшие от землетрясения провинции проголосовали 14 мая.

Кахраманмараш

Средиземноморская провинция с населением более 1 млн человек, в чьих районах Пазарджик и Эльбистан располагались эпицентры двойного землетрясения 6 февраля магнитудой 7,7 и 7,6, стала явной жертвой ЧС.

Почти 72% жителей Кахраманмараша проголосовали за Эрдогана на президентских выборах, в то время как только 22% избирателей выбрали Кылычдароглу. Результаты Эрдогана в Кахраманмараше почти равны результатам в его родном городе Ризе, где президент получил больше всего голосов в Турции — 72,79%.

Что касается итогов парламентских выборов, то AK Parti Эрдогана также показала хорошие результаты, набрав почти 48% голосов против 16% у CHP. Союзник AK Parti, Партия национального движения (MHP), получила 16% голосов, что равняется доле голосов CHP в эпицентре землетрясения.

Эрдоган много раз посещал Кахраманмараш и во многих выступлениях подчеркивал, что его жители, потерявшие своих близких и дома, не останутся один на один с бедой. В марте Эрдоган лично присутствовал на церемонии закладки 7353 жилых домов и 620 деревенских домов в Кахраманмараше. По всей провинции оперативно начали строиться многоквартирные дома.

Адыяман

Юго-восточная провинция долгое время была оплотом AK Parti. Как и Кахраманмараш, регион Адыяман также сильно пострадал от землетрясений. Однако Адыяман продолжал активно голосовать за Эрдогана на президентских выборах: он набрал в этой провинции 66%. Кылычдароглу смог набрать лишь 31%.

На парламентских выборах AK Parti также имела большой отрыв от CHP, получив 52% голосов против 19% у оппозиционной партии.

Как и в Кахраманмараше, в Адыямане правительство Эрдогана запустило большой строительный проект. «Количество домов, которые мы построим в Адыямане, достигнет примерно 50 тыс., а количество деревенских домов — 23 640», — сказал Эрдоган во время мартовской речи в провинции на церемонии закладки 4431 единицы жилья.

Малатья

Подобно Кахраманмарашу и Адыяману, эта восточная анатолийская провинция, пострадавшая от землетрясения, также была оплотом AK Parti, и эта характеристика не изменилась 14 мая.

На президентских выборах за Эрдогана проголосовали 69,39% жителей Малатьи — против 27,02% у Кылычдароглу. Провинция также предпочла AK Parti: на парламентских выборах она идет с большим отрывом впереди CHP.

В середине апреля Эрдоган присутствовал на запуске проекта большого многоквартирного дома в Малатье, где правительство планирует построить 70 тыс. жилых домов и 25 300 деревенских домов для выживших после землетрясения.

Хатай

Приграничная провинция, в которой находится важный средиземноморский порт Искендерун, также пострадала от землетрясений, которые разрушили многие дома, в том числе исторические памятники в центре района Антакья (Антиохия).

Несмотря на то, что во главе провинции стоит представитель CHP, президентская гонка в Хатае была напряженной: и Эрдоган, и Кылычдароглу набрали по 48%, последний получил лишь небольшое преимущество над первым.

Но на парламентских выборах в Хатае Партия справедливости и развития получила 34% — против 28% CHP.

Другие провинции

Помимо этих четырех провинций, которые были среди наиболее пострадавших от землетрясений районов согласно стандартам правительства, Эрдоган получил большинство в Газиантепе (60/35), Шанлыурфе (62/32), Османие (62/31), Килисе (66/27) и Элязыге (67/28), а также в других провинциях, сильно пострадавших от землетрясения. Такие результаты демонстрируют лидерство Эрдогана в традиционных опорных пунктах AK Parti.

В пяти указанных провинциях AK Parti также выиграла парламентские выборы с большим отрывом.

В провинциях Адана и Диярбакыр Кылычдароглу набрал большинство на президентском голосовании. Но партия AK Parti опередила CHP на парламентских выборах в городе Адане.