После парламентских выборов 14 мая представительство женщин в парламенте Турции станет самым высоким в истории, пишет TRT World.

По неофициальным данным, которые приводит канал, как минимум 121 место в 600-местном турецком парламенте получили женщины.

Уровень представительства женщин на предыдущих выборах составлял 17,1%. В этом году этот показатель вырос до 20,1%.

Партия Yeşil Sol Parti имеет самый высокий уровень представительства женщин: из 61 депутата от этой партии, прошедших в парламент, 30 мест получили женщины. За ней следуют Партия справедливости и развития (AK Parti), Народно-республиканская партия (CHP), Партия IYI и Партия националистического движения (MHP).

Всего в парламент вошли 50 женщин-депутатов от AK Parti, 30 от CHP и Yeşil Sol Parti, шесть от партии IYI, четыре от MHP и одна от Türkiye İşçi Partisi.

Самыми молодыми членами нового парламента также стали две женщины: 25-летняя Зехранур Айдемир от AK Parti в Анкаре и 27-летняя Румейса Кадак — в Стамбуле.

14 мая миллионы турецких граждан пришли на избирательные участки, чтобы избрать следующего президента страны и членов парламента.

Первый тур голосования закончился тем, что ни один кандидат не смог преодолеть требуемый 50% барьер. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган лидировал в гонке, заявил Ахмет Йенер, глава Высшего избирательного совета (YSK), сославшись на предварительные результаты выборов.

По словам Йенера, явка избирателей на воскресных выборах составила 88,92%, при этом явка граждан Турции за границей составила 52,69%.

Народный альянс Эрдогана получил большинство мест в парламенте, а президентская гонка продолжится во втором туре 28 мая.