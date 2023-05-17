Предварительные итоги турецких парламентских выборов показывают, что Народный альянс под руководством президента Эрдогана продолжает удерживать большинство в парламенте — альянс получил 322 места, пишет TRT Arabi.

Среди 600 новых депутатов 28-го созыва турецкого парламента также несколько турецких знаменитостей и актеров, которые в ближайшем будущем станут депутатами от Народного альянса. Вот самые заметные из этих имен.

Седа Сарыбаш

Седа Сарыбаш, бывшая королева красоты — одна из наиболее заметных кандидатов в списке Партии справедливости и развития (AK Parti) на выборах 2023 года. Согласно предварительным итогам голосования, Сарыбаш, представляющая провинцию Айдын, прошла в парламент.

Ранее Седа Сарыбаш занимала должность члена муниципального совета Айдына в AK Parti с 2014 по 2018 годы. Она также была председателем женского отделения партии в провинции с 2016 по 2018 годы. Сарыбаш, которая была выбрана Мисс Veet Türkiye Güzeli в конкурсе «‎‎Мисс Турция» в 2006 году, получила высшее образование в области бизнес-администрирования в Университете Гази и экономики труда в Университете Анадолу, а также магистерскую степень по социологии.

Бахадир Йенишехирли Оглу

Согласно предварительным результатам выборов 14 мая, в 28-й созыв парламента прошел известный актер, писатель и адвокат Бахадир Йенишехирли Оглу, который шел первым в списке AK Parti в провинции Маниса.

Новость об избрании популярного актера и писателя Бахадира Йенишехирли Оглу вызвала радостную реакцию у публики, пишет TRT. Он получил широкое признание за свою роль турецкого Тахсин-паши в телесериале «‎Султан Абдулхамид‎», в дополнение к его художественной и культурной самобытности и его политическим взглядам.

Юджел Арзан

Предварительные итоги голосования показывают, что в парламент проходит также известный музыкант Юджел Арзан. Он баллотировался в списках AK Parti по третьему избирательному округу в Стамбуле, занимая четырнадцатое место в списке партии. Юджел Арзан родился в 1970 году в Адане. Арзан — пианист, сотрудничавший с множеством известных имен. Он написал и исполнил около 150 песен различных жанров, включая народные, исторические, современные, а также музыку для детей и спектаклей.

Алпай Озалан

Бывший турецкий футболист Алпай Озалан вновь победил на выборах и стал депутатом от AK Parti в провинции Измир во второй раз. Он ранее уже представлял эту партию в турецком парламенте 27-го созыва.

Алпай Озалан родился 29 мая 1973 года в Измире. Он бывший футболист и тренер турецких команд. За свою спортивную карьеру Озалан играл за ведущие турецкие клубы, такие как «‎Бешикташ»‎ и «‎Фенербахче‎», а также выступал за команду Aston Villa на европейской арене. Позже он также играл за крупные клубы в Южной Корее и Японии.

Саффет Санджаклы

Согласно предварительным результатам выборов, бывший футболист Саффет Санджаклы также стал депутатом турецкого парламента от Партии националистического движения (MHP), главного союзника президента Эрдогана в Народном альянсе. Санджаклы снова победил в своем избирательном округе и будет представлять MHP от провинции Коджаэли.