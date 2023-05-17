Источники в турецких службах безопасности подробно рассказали TRT World об операциях тайного агента Сами Аллуса (также известного как Шади Тюрк), который не только служил шпионом западных спецслужб, но и играл ключевую роль в организации пропагандистской кампании.

Шпион признался в причастности к кампании по дезинформации и обману, а турецкие официальные лица заявили, что ему запрещен въезд в страну.

Аллус, родом из Сирии, прибыл в Турцию в 2009 году под предлогом получения образования архитектора.

После своего въезда в страну Аллус продолжал проникать в сирийские общины и служить интересам западных спецслужб под видом «журналиста», чтобы смешиваться с сирийцами и шпионить за ними.

Турецкие официальные лица указали, что Аллус неустанно работал над фабрикацией и распространением провокационных новостей, нацеленных как на сирийцев в Турции, так и на ситуацию в самой раздираемой войной Сирии.

Под тщательным руководством и подготовкой западных шпионских агентств Аллус действовал как кукловод, манипулируя сообщениями СМИ, чтобы разрушить мирную атмосферу в Турции по отношению к сирийским беженцам. Он действовал как наемник, стирая границы между своей шпионской деятельностью и журналистикой.

Однако, столкнувшись с растущим давлением после того, как турецкие силы безопасности установили слежку и задержали его, Аллус в конце концов признал свою причастность к работе с несколькими западными разведывательными службами.

Финансовые отчеты показывают, что Аллус получил значительную прибыль от своих шпионских усилий, которые он тратил на экстравагантные вечеринки и запрещенные вещества.

Несмотря на то, что он находился под постоянным наблюдением, Аллус попытался организовать тайное убежище в прибрежном районе Каш в Анталии, продолжая при этом свою шпионскую и пропагандистскую деятельность. Полностью осознавая, что за ним пристально следят, и опасаясь ареста, Аллус принял обдуманное решение бежать из Турции в 2022 году и в конце концов обосновался на Филиппинах.

Аллус продолжает жить в роскоши, используя свои связи с немецкими СМИ. Он работал в немецкой газете TAZ, чтобы распространять свою версию событий, пытаясь запятнать имидж Турции своей вводящей в заблуждение пропагандой и утверждая, что турецкое государство якобы ограничило его права как сирийца и что ему было отказано во въезде в страну без причины.