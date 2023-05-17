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Источники из турецких спецслужб раскрыли подробности манипуляций Запада
Спецслужбы Турции поделись результатами расследования выявленной пропагандистской сети, созданной западными разведками
Источники из турецких спецслужб раскрыли подробности манипуляций Запада
Источники из турецких спецслужб раскрыли подробности манипуляций Запада / Others
17 мая 2023 г.

Источники в турецких службах безопасности подробно рассказали TRT World об операциях тайного агента Сами Аллуса (также известного как Шади Тюрк), который не только служил шпионом западных спецслужб, но и играл ключевую роль в организации пропагандистской кампании.

Шпион признался в причастности к кампании по дезинформации и обману, а турецкие официальные лица заявили, что ему запрещен въезд в страну.

Аллус, родом из Сирии, прибыл в Турцию в 2009 году под предлогом получения образования архитектора.

После своего въезда в страну Аллус продолжал проникать в сирийские общины и служить интересам западных спецслужб под видом «журналиста», чтобы смешиваться с сирийцами и шпионить за ними.

Турецкие официальные лица указали, что Аллус неустанно работал над фабрикацией и распространением провокационных новостей, нацеленных как на сирийцев в Турции, так и на ситуацию в самой раздираемой войной Сирии.

Под тщательным руководством и подготовкой западных шпионских агентств Аллус действовал как кукловод, манипулируя сообщениями СМИ, чтобы разрушить мирную атмосферу в Турции по отношению к сирийским беженцам. Он действовал как наемник, стирая границы между своей шпионской деятельностью и журналистикой.

Однако, столкнувшись с растущим давлением после того, как турецкие силы безопасности установили слежку и задержали его, Аллус в конце концов признал свою причастность к работе с несколькими западными разведывательными службами.

Финансовые отчеты показывают, что Аллус получил значительную прибыль от своих шпионских усилий, которые он тратил на экстравагантные вечеринки и запрещенные вещества.

Несмотря на то, что он находился под постоянным наблюдением, Аллус попытался организовать тайное убежище в прибрежном районе Каш в Анталии, продолжая при этом свою шпионскую и пропагандистскую деятельность. Полностью осознавая, что за ним пристально следят, и опасаясь ареста, Аллус принял обдуманное решение бежать из Турции в 2022 году и в конце концов обосновался на Филиппинах.

Аллус продолжает жить в роскоши, используя свои связи с немецкими СМИ. Он работал в немецкой газете TAZ, чтобы распространять свою версию событий, пытаясь запятнать имидж Турции своей вводящей в заблуждение пропагандой и утверждая, что турецкое государство якобы ограничило его права как сирийца и что ему было отказано во въезде в страну без причины.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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