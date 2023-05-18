Эрдоган: «Зерновое соглашение» продлили еще на 2 месяца

Срок действия соглашения о Черноморском зерновом коридоре продлен еще на два месяца, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер поблагодарил представителей Украины и России за поддержку инициативы. Благодаря усилиям Анкары и ООН 22 июля 2022 года между Украиной и Россией было заключено соглашение об экспорте агропродукции из черноморских портов. При посредничестве Турции сделка уже не раз продлевалась #Турция #Украина #Россия #зерно #коридор #Эрдоган