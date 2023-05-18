В Самсуне пронесли 1919-метровый турецкий флаг

На «Марше молодежи» в Самсуне по улицам пронесли турецкий флаг длиной 1919 метров. Шествие посвятили выступлению Мустафы Кемаля Ататюрка 104 года назад. Тогда в Самсуне он обратился к молодежи с призывом взять оружие для борьбы с иностранными войсками, захватившими часть Турции. Это выступление положило начало национально-освободительной войне турецкого народа. Каждый год 19 мая в Турции отмечается День памяти Ататюрка и праздник молодежи и спорта. #Самсун #Маршмолодежи #Турецкийфлаг #Ататюрк