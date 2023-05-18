ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Самсуне пронесли 1919-метровый турецкий флаг
На «Марше молодежи» в Самсуне по улицам пронесли турецкий флаг длиной 1919 метров. Шествие посвятили выступлению Мустафы Кемаля Ататюрка 104 года назад. Тогда в Самсуне он обратился к молодежи с призывом взять оружие для борьбы с иностранными войсками, захватившими часть Турции. Это выступление положило начало национально-освободительной войне турецкого народа. Каждый год 19 мая в Турции отмечается День памяти Ататюрка и праздник молодежи и спорта. #Самсун #Маршмолодежи #Турецкийфлаг #Ататюрк
trtrussian / Others
18 мая 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us