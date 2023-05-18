Нефтегазовые доходы российского бюджета отстают от годового плана: общий годовой объем доходов к маю исполнен на 30%, расходов — на 39%. Об этом 17 мая заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

При этом министр уточнил: доходы, не связанные с нефтегазовой сферой, растут в плановом порядке и могут выйти по итогам года в небольшой плюс. «Проблема с нефтегазовыми доходами. Пока мы видим, что они, с учетом конъюнктуры и всех, так сказать, дисконтов, пока отстают от плана»,— отметил Силуанов на совещании у президента РФ.

«Конечно, вопрос с расходами. Буквально на сегодня мы выполнили 30% примерно от годового объема доходов, а расходы по году мы исполнили на 39%. Пока еще есть временный, что называется, дисбаланс, который должен нивелироваться с учетом хода исполнения бюджета», — уточнил министр. По данным российского Минфина, за четыре месяца 2023 года дефицит бюджета вырос до 3,424 трлн руб ($42,8 млрд). При этом годовой план по показателю — 2,925 трлн руб ($36,5 млрд).

Нефтегазовые доходы России снизились за январь-апрель на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,2 трлн руб. Доходы от ненефтяного сектора экономики за январь-апрель выросли на 5%, до 5,5 трлн руб. Согласно оценке Минфина, расходы бюджета РФ в первом квартале выросли на 34% — до 8,077 трлн руб.

В министерстве объяснили рост расходов и сокращение доходов высокой базой прошлого года, а также снижением котировок цен на нефть марки Urals (эталонная марка российской нефти). К тому же, сократились объемы экспорта природного газа из РФ. Дефицит бюджета (превышение расходов над доходами) за тот же период составил 2,4 трлн руб. Федеральный бюджет России на 2023 год был сверстан с дефицитом почти 3 трлн рублей, или 2% ВВП.

В Минфине отметили, что недополученные доходы покрываются из Фонда национального благосостояния. Помимо этого в РФ ввели новый механизм налогов с нефтяной отрасли, а также сократили дисконт на нефть марки Urals.

С июля 2023 года Минфин планирует вдвое сократить дотации нефтепереработчикам и ставит задачу сократить выплаты из бюджета в рамках демпфирующего механизма на 30 млрд рублей.

По оценке министерства, эти меры «будут содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора — особенно во втором полугодии текущего года».

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия сокращает добычу газа и нефти для поддержания ценовой конъюнктуры на мировых рынках. Президент при этом назвал ситуацию «абсолютно стабильной».

«Я к чему все это веду. По работе на стратегических направлениях по стратегическим проектам, таким, например, как Северный морской путь, мы должны действовать очень разумно и иметь в виду важность и перспективу проектов подобного рода. Надеюсь, этот проект будет полностью реализован в тех параметрах, о которых мы договаривались», — заявил Путин.

В конце апреля газета Financial Times (FT) сообщила, что доходы России от экспорта нефти упали почти на треть в первом квартале этого года. По данным издания, это указывает на то, что западные ценовые ограничения, в частности, введенный в декабре прошлого года ценовой потолок для нефти, начали сжимать прибыльную торговлю для Москвы.

Как ранее писал TRT на русском, в конце 2022 года страны G7 ввели ценовой потолок на российскую нефть: он составляет $60 за баррель. В феврале 2023 года группа также ввела ограничение на импорт российских нефтепродуктов. Оно ограничивает закупки российского дизельного топлива и бензина, потолок — $100 за баррель. Для более дешевых продуктов, таких как мазут, потолок — $45 за баррель.