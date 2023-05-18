Российские дипломаты заявила о готовности прекратить сотрудничество с очередной организацией, включающей в себя страны Запада. Это Арктический совет, куда кроме России входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. В 2021-2023 годах в этой организации председательствовала Россия, а теперь это право перешло Норвегии.

«Неприглашение представителей России на мероприятия Арктического совета будет означать нарушение ее прав как страны-члена, и в таком случае продолжение участия нашей страны в деятельности этой организации вряд ли будет возможным», — заявил посол по особым поручениям российского МИДа Николай Корчунов.

О проблемах между Россией и Арктическим советом говорится даже на сайте российского сопредседательства.

«В марте 2022 года западные арктические государства инициировали политизированную и контрпродуктивную «временную заморозку» полноформатной деятельности Совета, — заявляет все тот же Николай Корчунов. — В этих условиях Россия продолжала ответственно выполнять функции председателя и последовательно реализовывать мероприятия программы российского председательства (кроме официальных встреч), переориентировав механизм председательства на период вынужденной «заморозки» на поиск эффективных решений практических задач развития северных регионов нашей страны, закрепленных в Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».

Как утверждается далее, Россия намерена организовать еще ряд мероприятий до августа 2023 года, потому что именно на такой срок была рассчитана программа ее председательства. «В ближайшие месяцы состоятся порядка 20 событий, среди них: Международная конференция по биоразнообразию в Арктике и Международный форум по особо охраняемым природным территориям в Арктике в рамках ПМЭФ-2023, Второй всероссийский форум-фестиваль волонтеров «Арктика. Лед тронулся», Арктический фестиваль «Териберка», фестиваль «Берингов пролив», Международные морские арктические учебно-научные экспедиции «Обучение-через-исследования». Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс», — говорится на сайте.

«Итоги последних двух лет получились для Москвы неоднозначными: с одной стороны, из-за военной операции в Украине остальные семь приарктических государств отказались от практического сотрудничества с РФ, но с другой — свои обязательства она выполнила и совет не развалился», — резюмирует российская газета «Коммерсант».

Нарушение устоявшихся традиций организации было очевидно: хотя обычно при переходе сопредседательства представитель одного государства передает другому деревянный молот, на этот раз так сделать не удалось — конференция проходила по видеосвязи. Таким образом другие участники организации выполняли обещание, данное еще 3 марта 2022 года — не участвовать в мероприятиях, организованных Россией или на российской территории, из-за того, что «Москва нарушила ключевые принципы международного права, на которых строится в том числе и деятельность Арктического совета: уважение суверенитета и территориальной целостности государств».

«Москва по-прежнему рассматривает Арктический совет в качестве «ключевого регионального объединения», что зафиксировано в Основах госполитики России в Арктике до 2035 года, — говорит TRT на русском автор Telegram-канала «Северные дела», аналитик Института международных исследований МГИМО Никита Липунов. — Этот тезис пока декларируют и большинство западных арктических держав. Несмотря на это, в новой Концепции внешней политики России есть важный посыл о том, что международное сотрудничество Москвы по региональным вопросам будет отныне подчинено задачам развития российской Арктики. В этой связи Россия действительно может в обозримой перспективе покинуть Совет, если у Норвегии как нового председателя не получится хотя бы частично восстановить его работу, а западные страны продолжат бойкот Москвы. Пока польза от участия в частично парализованном объединении неочевидна».

Эксперт отмечает, что от выхода Москвы из Арктического совета серьезно пострадают ученые и экологи, которые занимаются регионом.

«Однозначно одно: решить большинство проблем современной Арктики без крупнейшей региональной державы невозможно», – резюмирует Липунов.

Впрочем, в Москве дают понять, что могут найти и других партнеров для развития проектов в Арктике — страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества включает в себя, кроме России, Китай, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Индию и Пакистан).

«Контакты со странами БРИКС и ШОС в настоящее время активно развиваются. Прорабатывается ряд двусторонних проектов в таких сферах, как научные исследования, логистика, охрана окружающей среды, а также морское сотрудничество», — заявил посол по особым поручениям Николай Корчунов, имея в виду именно контакты по сотрудничеству в Арктике.

Очевидно, что самой мощной страной в БРИКС и ШОС является Китай. К тому же это единственная страна, кроме России, которую могут всерьез интересовать арктические проекты — в частности, Северный морской путь.

Идея сотрудничества России и Китая в Арктике не нова, однако она никогда не получала должной реализации. Например, российский политический аналитик Дмитрий Тренин, долгое время возглавлявший Московский центр Карнеги, еще в 2020 году отмечал проблемы, возникающие при попытке наладить такого рода сотрудничество.

«Очевидно, что важнейшим общим драйвером для КНР в Арктике служит стремление новоиспеченной глобальной державы присутствовать во всех уголках мира и Мирового океана, — пишет Дмитрий Тренин. — Под лозунгом общего будущего для всего человечества Пекин планирует формирование нового мирового порядка, где Китай, как одно из сильнейших государств мира, будет одним из ведущих нормотворцев и гарантов порядка. Руководство РФ относится к такой перспективе с осторожностью. В российском официальном понимании применительно к Арктике существует иерархия национальных интересов». Первыми в этой иерархии, по мнению эксперта, стоят именно северные государства, входящие в Арктический совет, и лишь потом — все остальные, которых может заботить «престиж, политика, мореплавание».

«Китай официально считает себя государством, расположенным вблизи Арктики (near-Arctic State), — продолжает Тренин. — Свою позицию Пекин также строит на Конвенции ООН о морском праве, но при этом исходит из того, что Арктика является достоянием всего человечества. Контраст с российским подходом разительный. В то время как Москва выступает в защиту эксклюзивных прав арктических государств, Пекин демонстрирует широкую инклюзивность. Внешне это выглядит так, будто Китай, отстаивая либеральный многосторонний подход, защищает интересы человечества от эгоизма небольшой группы арктических государств, включая Россию».

Наконец, отмечает Тренин, интересы Китая в Арктике рано или поздно потребуют военного присутствия, что точно не понравится Москве.

«Несмотря на отдельные противоречия, пока интересы Москвы и Пекина преимущественно совпадают не только на глобальном уровне, но и в Арктике. Тем не менее в долгосрочной перспективе есть риск чрезмерного усиления Китая в регионе, поэтому России следует осторожно выстраивать отношения с восточноазиатским соседом и защищать свой арктический суверенитет», — признает Никита Липунов из МГИМО. Тем не менее, он видит хорошие перспективы взаимодействия России и отдельных стран БРИКС в Арктике.

«В новой Концепции внешней политики также обозначено, что Москва настроена «на взаимовыгодное сотрудничество с неарктическими государствами, проводящими конструктивную политику в отношении России и заинтересованными в осуществлении международной деятельности в Арктике, включая инфраструктурное развитие Северного морского пути, — отмечает эксперт. — И здесь есть определенное совпадение интересов, а следовательно, и почва для сотрудничества. Среди стран ШОС и БРИКС речь в первую очередь идет о Китае и Индии. Пекин готов инвестировать в инфраструктурные проекты, а Дели — к научному сотрудничеству. Обе страны уже сейчас получают арктический СПГ. Недавно о своем интересе к взаимодействию с Россией в Арктике заявила и Бразилия».