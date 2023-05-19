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В Хатае развернули турецкий флаг на глубине моря
Подводный кинематографист Тахсин Джейлан и его команда развернули турецкий флаг под водой у побережья района Самандаг в Хатае в честь Дня памяти Ататюрка и праздника молодежи и спорта. 19 мая отмечают как национальный праздник в Турции и Турецкой республике Северный Кипр. В этот день 104 года назад основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк выступил перед молодежью в городе Самсун, объявив мобилизацию для борьбы с интервентами. #trtнарусском #турция #флаг #ататюрк #праздник #память #подводой #shorts трт #новости
В Хатае развернули турецкий флаг на глубине моря / Others
19 мая 2023 г.
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