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Как сегодня выглядит Мавзолей Ататюрка в Анкаре
Тысячи людей со всей страны приезжают 19 мая в Аныткабир, или Мавзолей Ататюрка в Анкаре. В этот день Турция отмечает 104-ю годовщину начала Национально-освободительной борьбы. 19 мая 1919 года основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк выступил перед молодежью в городе Самсун, объявив мобилизацию для борьбы с интервентами. Это обращение положило начало национально-освободительной войне. Позже дату назвали Днем памяти Ататюрка и праздником молодежи и спорта. #trtнарусском #турция #флаг #ататюрк #мавзолей #анкара #турция2023 #флагтурции #трт #новости
Мавзолей в АнкареTitle Как сегодня выглядит Мавзолей Ататюрка в Анкаре / Others
19 мая 2023 г.
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