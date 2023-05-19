Как сегодня выглядит Мавзолей Ататюрка в Анкаре

Тысячи людей со всей страны приезжают 19 мая в Аныткабир, или Мавзолей Ататюрка в Анкаре. В этот день Турция отмечает 104-ю годовщину начала Национально-освободительной борьбы. 19 мая 1919 года основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк выступил перед молодежью в городе Самсун, объявив мобилизацию для борьбы с интервентами. Это обращение положило начало национально-освободительной войне. Позже дату назвали Днем памяти Ататюрка и праздником молодежи и спорта. #trtнарусском #турция #флаг #ататюрк #мавзолей #анкара #турция2023 #флагтурции #трт #новости