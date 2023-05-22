Международный дискуссионный клуб «Валдай» провел очередную конференцию по Центральной Азии в Томске. Такое мероприятие проводится уже третий раз в целом и второй с начала российского вторжения в Украину. В мае 2022 года, когда аналогичное мероприятие проходило в Нижнем Новгороде, новая геополитическая реальность еще откровенно пугала участников, и они пытались выбирать темы для выступления, максимально далекие от Украины. Например, ситуацию в Афганистане или рост населения в регионе. С одной стороны, эти темы действительно заслуживают внимания, но явно не в тот момент, когда десятки тысяч россиян переезжали в страны Центральной Азии, а президенты этих стран пытались подбирать слова, чтобы не испортить отношения с Москвой.

Однако спустя год после этого настроения изменились. «Спикеры были раскованны, не было ни испуга, ни растерянности, — рассказывает TRT на русском политолог из Кыргызстана Кубатбек Рахимов. — Если сравнивать с прошлым годом, то одни и те же люди вели себя совсем по-другому. Понятно, что тогда была осторожность, а теперь разделение геополитических плит уже произошло и можно сказать — не так страшен черт, как его малюют. Люди из Центральной Азии осознали, что сильно ударять по ним санкциям не будут, а возможности, которые открываются от сближения с Россией, грех не использовать».

Еще до начала конференции некоторые спикеры публикуют в российских СМИ свои аналитические колонки, чтобы запустить дискуссию по той или иной теме. Так поступил и Кубатбек Рахимов — он предложил новый формат взаимодействия стран региона в новых условиях — С5 + Big 2, где C5 — это пять стран Центральной Азии, а «большая двойка» — Россия и Китай.

«Речь идет об аналогии с уже существующими форматами С5+, где партнерами по диалогу являются такие геополитические игроки, как США, ЕС, Индия, Россия, Китай. Но это по большей части диалоговые площадки с размытым функционалом, — пишет эксперт. — А на текущий момент сверхактуальным видится создание прагматичной и эффективной конфигурации экономического взаимодействия с конкретными и осязаемыми проектами».

Осуществление этой идеи Рахимов видит в двух вариантах: создание С5 + Big 2 в виде новой организации «с четкой институционализацией» или «включение механизма разноскоростной интеграции внутри ШОС». Эти идеи приобретают особенную актуальность на фоне саммита стран Центральной Азии и Китая в китайском Сиане.

На валдайской конференции присутствовал и замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, который напомнил, что геополитические противники Москвы обязательно попытаются втянуть страны Центральной Азии в свою орбиту влияния, но соглашаться на это не стоит. «Против России развязана экономическая, информационная, юридическая и военная агрессия, — убеждал дипломат. — Одновременно США и НАТО стараются вовлечь страны Центральной Азии в так называемые партнерские программы и тренинги, не прекращают заходы относительно возобновления совместных учений на территории региона и размещении там своей военной инфраструктуры. Очевидно, что подобные усилия нацелены на сдерживание России, на отрыв региона от нашей страны и постепенное превращение его в плацдарм для угрозы нашим южным границам».

Галузин также отметил, что некоторые страны региона рассматривают возможность присоединения к антироссийским санкциям. «Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», — сказал замминистра.

Впрочем, как сообщил TRT на русском другой участник конференции, первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана Акрамжон Неъматов, Центральная Азия, наоборот, дорожит своей ролью моста между Россией и Западом.

«Регион не хочет быть вовлеченным в геополитическое противостояние, ощущать на себе негативные последствия нарастающего геостратегического соперничества, — рассказал TRT на русском эксперт из Узбекистана. — Сегодня регион становится местом, по сути единственным, где различные государства, несмотря на все свои разногласия, в частности РФ и страны Запада, поддерживают диалог, ведут и могут вести общение по вопросам международной повестки, которые требуют объединения международных усилий, бизнес поддерживает кооперационные связи, ищет пути восполнения дефицита товаров, наступившего вследствие релокации западных компании, стабилизации рыночных товаров, что в целом способствует нормализации ситуации в Евразийском пространстве».

По словам Акрамжоне Неъматова, в регионе после начала полномасштабной войны в Украине уже проходили встречи между российскими и западными политическими и бизнес-кругами.

«Взять хотя бы конференцию по Афганистану, которая прошла в прошлом году, — напомнил он. — Там были все спецпредставители, в том числе Том Уэст из США, Замир Кабулов из России, Томас Никлассон из Евросоюза, а еще представители Японии, КНР, Кореи, Саудовской Аравии и Катара. Да, дискуссия была конфронтационной, но тем не менее она состоялась, стороны выслушали друг друга. Еще были Иннопром, Ташкентский международный инвестиционный форум. Уверен, там шло какое-то общение на этот счет. Бизнес думает, как сохранить возможность выхода на перспективный рынок РФ, а с другой стороны возможность развивать кооперацию здесь».