Бахмут полностью взят боевиками Вагнера?

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал кадры, на которых боевики позируют с флагами России в Бахмуте. Ранее он сообщил, что город полностью перешел под контроль российских войск. Позже в офисе Президента Украины заявили, что РФ не контролирует город. ВСУ продолжают выполнять задачу в Бахмуте. Напомним, ожесточенные бои за стратегический город в Донбассе длятся больше 10 месяцев. #Бахмут #Вагнер #ЧВКВагнер #Россия #Украина #война