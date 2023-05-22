Компания SpaceX 21 мая запустила ракету Falcon 9, которая доставит на МКС миссию Ax-2. Среди астронавтов — биолог Райана Барнави, исследующая стволовые клетки. Она стала первой женщиной в истории Саудовской Аравии, побывавшей в космосе.

Барнави — специалист в области биомедицины. Во время миссии Ax-2 на борту МКС она займется исследованиями, связанными со стволовыми клетками и раком молочной железы.

В команду также вошел летчик королевских ВВС Саудовской Аравии Али аль-Карни. Помимо представителей монархии на борту Falcon 9 также находятся американские астронавты Пегги Уитсон (командир экипажа) и Джон Шоффнер.

«Привет из космоса! Удивительно наблюдать за Землей из этой капсулы», — заявила Барнави после выхода на орбиту.

Аль-Карни добавил: «Когда я смотрю в космос, я не могу не думать, что это только начало большого путешествия для всех нас». Запуск ракеты Falcon 9 был осуществлен со стартового комплекса в Космическом центре НАСА во Флориде.

Космический корабль Dragon с экипажем состыковался с МКС 22 мая в 9:16 по североамериканскому восточному времени.

Экипаж, как ожидается, за неделю на МКС проведет более 20 научных и технологических экспериментов в таких областях, как физиология человека, физика, инженерия.

Компания Axiom, организующая поездки в космос, не сообщает, сколько Саудовская Аравия заплатила за запланированную 10-дневную миссию. Ранее компания называла цену билета в $55 млн за штуку.

Это уже второй частный полет на космическую станцию, организованный хьюстонской компанией Axiom Space. В первом полете в прошлом году участвовали три бизнесмена из США с еще одним отставным астронавтом НАСА.

В последний раз граждане Саудовской Аравии были в космосе в 1985 году: тогда 28-летний саудовский принц и пилот ВВС Султан бин Салман отправился на МКС на борту шаттла «‎Дискавери»‎, уточняет агентство AP. Он стал первым арабом и первым мусульманином в космосе.