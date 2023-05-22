Китай сделал важный шаг навстречу укреплениям отношений со странами Центральной Азии. Если раньше Пекин и пять постсоветских республик взаимодействовали на министерском уровне, в формате C5+1 (такой формат был создан в 2020 году, по аналогии с американским), то теперь страны провели первый саммит с участием всех президентов. Итогом встречи стала достаточно объемная Сианьская декларация, в которой стороны пообещали развивать «многоплановое сотрудничество на фоне беспрецедентных за столетие перемен». Впрочем, уточнений, о каких именно переменах идет речь, лидеры предпочли умолчать.

Кроме того, участники решили сделать такие встречи постоянными: «раз в два года поочередно в Китае с одной стороны, и в одном из государств Центральной Азии в алфавитном порядке с другой стороны». При этом в документе прямо подчеркивается, что именно китайский опыт государственного строительства должен быть признан самым успешным и взят за образец.

«Государства Центральной Азии высоко оценили уникальный опыт Коммунистической партии Китая по государственному управлению, подтвердили большую значимость пути китайской модернизации для развития всего мира», — указывается в декларации.

Наконец, Китай и его партнеры согласились в том, что «обеспечение государственной безопасности, политической стабильности и конституционного строя имеет ключевое значение», а «попытки дискредитации легитимной государственной власти» и «провоцирование цветных революций» недопустимы.

Всю вторую часть декларации президенты Китая и стран Центральной Азии посвятили различным экономическим проектам, которые можно объединить общей целью — чтобы вся Евразия была связана сетью надежных и удобных транспортных коридоров. В тексте это звучит достаточно замысловато: «Стороны подчеркивают необходимость повышения статуса Центральной Азии как одного из важнейших трансевразийских транспортных узлов, активизировать развитие транспортного коридора «Китай - Центральная Азия», развитие мультимодальных транзитно-транспортных перевозок по направлениям Китай-Центральная Азия-Южная Азия, Китай-Центральная Азия-Ближний Восток, Китай-Центральная Азия-Европа, в том числе по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран и транскаспийским маршрутам с использованием морских портов Актау, Курык (в Казахстане — TRT на русском) и Туркменбаши, а также транзитно-транспортных возможностей города Термез (на границе Узбекистана и Афганистана — TRT на русском)».

Между тем, наибольшее внимание СМИ почему-то привлек проект железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай, которая должна связать китайскую транспортную сеть с транскаспийскими маршрутами в обход России. Отметим, что этот проект очень старый — его обсуждали еще в начале нулевых. Однако к практической реализации долгие годы не могли даже приблизиться — не хватало ни финансирования, ни политической воли. Проблем, требующих решения, между тем, было слишком много. Согласования требовал и сам маршрут, пересекающий горный хребет, и место перехода с так называемой «русской» широкой железнодорожной колеи на китайскую.

Утверждать, что этот проект задуман как попытка изолировать Москву, тоже неверно. Во всяком случае, глава ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров еще в 2018 году в беседе с газетой «Коммерсант» отмечал, что не считает его угрозой. «Мы считаем, что все коридоры будут взаимодополнять друг друга», — говорил он.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на встрече, четко дал понять, что до сих пор считает одним из основных государственных проектов «Один пояс — один путь», запущенный ровно 10 лет назад.

«За 10 лет Китай с центральноазиатскими партнерами продвигают всестороннее возрождение Великого шелкового пути, развивают ориентирующееся на будущее сотрудничество, выводят двусторонние отношения в новую эпоху. Отношения Китая и стран Центральной Азии базируются на глубоких исторических корнях, обусловлены реальной востребованностью и обладают прочным общественным фундаментом. В новую эпоху они полны энергичной жизненной силы, — сообщает МИД Китая. — Как подчеркнул Си Цзиньпин, сегодняшний саммит позволил нам создать новую платформу и открыть новые горизонты для сотрудничества Китая с ЦА. Пусть Саммит станет уникальной возможностью для уплотнения взаимодействия по планированию, продвижению и развитию сотрудничества «Китай — Центральная Азия»».

Слово «Россия» ни в одном из официальных документов саммита не упоминается. Однако большинство экспертов сделали из него наиболее очевидный вывод — усиление Пекина в бывших советских республиках будет неизбежно означать ослабление другого игрока — Москвы. «Доверие к политике России падает, присутствие российского бизнеса в этих странах подвергается ограничениям в силу позиции Запада, — заявил в беседе с РБК российский специалист по региону Аркадий Дубнов. — Китай в этой ситуации проводит вполне понятную наступательную политику — спустя десять лет после провозглашения проекта «Один пояс — один путь» он приступает к более глубокому проникновению в Центральную Азию, формируя новую матрицу сотрудничества, куда втягиваются страны региона как единого целого».

Примечательно и то, как в российских государственных СМИ попытались объяснить свою неудачу. «Думаю, остается ответить еще на такой вопрос, который задают пользователи интернета: почему в Сиань не позвали Россию? Это все же региональная встреча. Однако без России не обойдется, но не в Сиане, а в Нью-Дели, где на 3–4 июля запланирован саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), — написал еще накануне саммита глава представительства ТАСС в КНР Андрей Кириллов. — С кризисом системы международных организаций вплоть до отдельных ветвей ООН Шанхайская организация сотрудничества приобретает все большую весомость, соответствуя по своему формату российской концепции Большого евразийского партнерства. Уж в этой истории Россия точно есть».