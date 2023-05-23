Как чемпионы мира ныряют со скал в джунглях Гватемалы

Три чемпиона мира по клифф-дайвингу (нырянию в воду со скал) Рианнан Иффланд, Джонатан Паредес и Орландо Дуке отправились в джунгли Гватемалы, чтобы совершить прыжки в рамках 1500-километровой экспедиции. Первую попытку спортсмены совершили в каньоне Рио-Дульче. Вторую - на озере Атитлан, которое находится на высоте 1560 метров над уровнем моря в окружении трёх вулканов. Последние наиболее сложные прыжки – с самых высоких водопадов Гватемалы в Лос-Аматес. #чемпионымира #дайвинг #ныряние #Гватемала