ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Как чемпионы мира ныряют со скал в джунглях Гватемалы
Три чемпиона мира по клифф-дайвингу (нырянию в воду со скал) Рианнан Иффланд, Джонатан Паредес и Орландо Дуке отправились в джунгли Гватемалы, чтобы совершить прыжки в рамках 1500-километровой экспедиции. Первую попытку спортсмены совершили в каньоне Рио-Дульче. Вторую - на озере Атитлан, которое находится на высоте 1560 метров над уровнем моря в окружении трёх вулканов. Последние наиболее сложные прыжки – с самых высоких водопадов Гватемалы в Лос-Аматес. #чемпионымира #дайвинг #ныряние #Гватемала
trtrussian / Others
23 мая 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us