23 мая 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Как чемпионы мира ныряют со скал в джунглях Гватемалы
Три чемпиона мира по клифф-дайвингу (нырянию в воду со скал) Рианнан Иффланд, Джонатан Паредес и Орландо Дуке отправились в джунгли Гватемалы, чтобы совершить прыжки в рамках 1500-километровой экспедиции. Первую попытку спортсмены совершили в каньоне Рио-Дульче. Вторую - на озере Атитлан, которое находится на высоте 1560 метров над уровнем моря в окружении трёх вулканов. Последние наиболее сложные прыжки – с самых высоких водопадов Гватемалы в Лос-Аматес. #чемпионымира #дайвинг #ныряние #Гватемала
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