ПОЛИТИКА
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В Турции показали дизайн квартиры для пострадавших от землетрясения
В провинции Адыяман показали квартиру в новом сейсмостойком доме, фундамент которого заложили два месяца назад. На площади почти 445 тыс. кв. м сейчас строятся 3034 жилых дома. Квартиры в них будут в основном 4-комнатные общей площадью 105,7 кв. м каждая. Сдадут их жильцам полностью обустроенными. #Турция #землетрясение #дизайнквартиры #жилье #сейсмостойкийдом #новостройка #Адыяман #жилыедома #обустройство #комфорт #trtнарусском #trtrussian
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23 мая 2023 г.
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