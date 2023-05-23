В Турции показали дизайн квартиры для пострадавших от землетрясения

В провинции Адыяман показали квартиру в новом сейсмостойком доме, фундамент которого заложили два месяца назад. На площади почти 445 тыс. кв. м сейчас строятся 3034 жилых дома. Квартиры в них будут в основном 4-комнатные общей площадью 105,7 кв. м каждая. Сдадут их жильцам полностью обустроенными. #Турция #землетрясение #дизайнквартиры #жилье #сейсмостойкийдом #новостройка #Адыяман #жилыедома #обустройство #комфорт #trtнарусском #trtrussian