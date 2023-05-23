ПОЛИТИКА
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Эрдоган призвал власти США расследовать нападение на «Турецкий дом» в Нью-Йорке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США найти вандала, который напал на Центр мировой дипломатии в Нью-Йорке Türkevi. По его словам, правонарушитель может иметь отношение к террористической организации РПК. Напомним, в «Турецком доме» расположено генеральное консульство и постоянное представительство Турции при ООН. #Турция #США #Турецкийдом #Türkevi #Эрдоган
trtrussian / Others
23 мая 2023 г.
Истории
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