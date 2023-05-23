В Турции провели второй тестовый пуск отечественной баллистической ракеты «Тайфун»

В аэропорту Ризе-Артвин произвели второй тестовый пуск отечественной баллистической ракеты «Тайфун». Оружие произведено компанией Roketsan при поддержке Управления оборонной промышленности при Администрации Турции. Ожидается, что в ближайшее время ракета «Тайфун», которая способна преодолеть более 500 км, поступит на вооружение и значительно повысит эффективность вооруженных сил Турции. #Турция #Ризе #Тайфун #ракета #тест #пуск #БаллистическаяРакета