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В Турции провели второй тестовый пуск отечественной баллистической ракеты «Тайфун»
В аэропорту Ризе-Артвин произвели второй тестовый пуск отечественной баллистической ракеты «Тайфун». Оружие произведено компанией Roketsan при поддержке Управления оборонной промышленности при Администрации Турции. Ожидается, что в ближайшее время ракета «Тайфун», которая способна преодолеть более 500 км, поступит на вооружение и значительно повысит эффективность вооруженных сил Турции. #Турция #Ризе #Тайфун #ракета #тест #пуск #БаллистическаяРакета
trtrussian / Others
23 мая 2023 г.
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