Украина имеет необходимый для контрнаступления минимум вооружений, но нужны дополнительные поставки оружия и боеприпасов. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью японскому агентству NHK.

Глава спецслужбы отметил: контрнаступление начнется в ближайшее время. «Многие мирные жители [на территории Украины] все еще находятся под российской оккупацией, и нам нельзя больше терять время. Минимум вооружений уже на месте. Я могу только сказать, что контрнаступление скоро начнется‎»‎, — заявил Буданов.

Он подчеркнул: «‎‎Украина должна вытеснить Россию со своей территории, ‎мы должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Для успешного продолжения операции нам нужен большой запас оружия и боеприпасов»‎.

Буданов уточнил: интенсивные бои в рамках контрнаступления могут идти в течение длительного периода времени из-за российской обороны. «‎Нам нужно больше оружия. У нас есть истребители. Я надеюсь, что международное сообщество готово реально помочь Украине‎»‎, — отметил глава разведки.

Он также заявил, что Россия «‎нападает на украинские войска в тылу, пытаясь помешать подготовке к контрнаступлению»‎.

По его словам, поставленные Украине странами Запада зенитно-ракетные комплексы и другие системы ПВО способны перехватить большую часть — до 90% — российских ракет.

Что известно о готовящемся наступлении?

Власти Украины заявляют о подготовке контрнаступления с начала 2023 года. Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно подождать с операцией, поскольку армия по-прежнему нуждается в дополнительной военной помощи от Запада, например в бронетехнике, которая «приходит партиями».

В начале мая CNN со ссылкой на высокопоставленного военного представителя США сообщил, что Украина начала «формировать» операции для подготовки контрнаступления против российских войск. Операции, о которых идет речь, — нанесение ударов по российским складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам.

Удары нужны для того, чтобы подготовить поле боя для контрнаступления ВСУ. Это стандартная тактика перед крупными операциями, уточнил чиновник.

Аналогичную подготовку Украина вела в конце августа-начале сентября 2022 года, перед началом контрнаступления в южной и северо-восточной частях страны — в районе Харькова и Херсона.

Как ранее сообщал TRT на русском, в начале мая Зеленский посетил Финляндию, Италию, Германию, Францию и Великобританию. Европейские лидеры заявили, что передадут Украине дополнительные пакеты военной помощи. Представители ряда стран ЕС, включая Великобританию, Бельгию, Нидерланды, объявили о создании коалиции для поставок американских истребителей F-16 и подготовке украинских пилотов.

Россия подчеркнула, что поставки западного оружия не повлияют на достижение целей «‎‎спецоперации» (так российские власти называют войну в Украине). В Кремле «весьма негативно» отнеслись к заявлению Лондона о поставках Украине дальнобойных ракет Storm Shadow с дальностью поражения целей 300 км.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: такой шаг «потребует адекватного ответа». «‎‎Мы относимся к этому [передаче Киеву британских вооружений] чрезвычайно негативно. Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди тех стран, которые продолжают накачку вооружениями Украины», — заявил Песков.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что «бездумное накачивание» Украины современными вооружениями и «поощрение ее задумок о контрнаступлении» приведет лишь к «кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта». По его словам, армия России подготовлена «к любому развитию событий».