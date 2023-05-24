Число случаев дискриминации мусульман в американском штате Нью-Джерси в 2022 году выросло на 46% по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет TRT World со ссылкой на отчет «Вне судов» (Beyond the Courts), опубликованный Советом по американо-исламским отношениям (CAIR).

В отчете говорится, что в 2022 году правозащитная группа получила 152 обращения за помощью в Нью-Джерси — по сравнению со 104 в 2021 году. Согласно статистике CAIR, жалобы касались различных форм дискриминации: 22,4% случаев были связаны с трудоустройством, 17,8% — со школами и 11,8% — с ненавистью на почве исламофобии и предвзятым отношением к мусульманам.

«Несмотря на то, что трагические события 11 сентября 2001 года действительно в одночасье привлекли к мусульманам всеобщее внимание, структурная антимусульманская риторика и нетерпимость, а также связанное с ними насилие наблюдались задолго до событий 11 сентября», — написал в отчете Касим Рашад из Объединенной мусульманской организации «‎Масджид»‎ в Филадельфии.

«‎‎Патриотический акт, единогласно принятый Сенатом США в течение одного месяца после 11 сентября, не был первым в своем роде. Во многих отношениях он был расширением уже существующего Закона о наблюдении за иностранцами в целях внешней разведки (FISA) 1978 года, который, как известно, использовался против американских мусульман, среди других небелых групп», — добавил Рашад.

В прошлом месяце CAIR опубликовала отчет, посвященный общенациональным случаям жалоб на гражданские права со стороны американских мусульман в 2022 году, который показал снижение жалоб на 23%. Мусульманская правозащитная группа получила 5156 жалоб по всей стране в 2022 году по сравнению с 6720 жалобами в 2021 году.

CAIR отметил: это первое зарегистрированное снижение жалоб с тех пор, как организация начала отслеживать эти данные в 1995 году.

Как ранее писал TRT на русском, в середине мая Турция добилась того, чтобы ЮНЕСКО включила термин «исламофобия» в проект резолюции против дискриминации и расизма.

В своей речи на 216-м заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО постпред Турции при организации Гюльнур Айбет напомнила, что термин «исламофобия» был принят на Генассамблее ООН благодаря усилиям Анкары. Однако, отметила дипломат, многие страны в Исполнительном совете ЮНЕСКО высказали свое недовольство включением этого термина в проект резолюции, касающейся дискриминации и расизма в организации. Тем не менее, она подчеркнула, что благодаря усилиям Турции термин «исламофобия» будет также включен в этот проект резолюции.