Спецслужбам ФРГ становится все сложнее набирать персонал после пандемии, так как потенциальные сотрудники требуют перехода на удаленный режим работы и отказываются расставаться со своими личными смартфонами.

Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль. Его слова приводит агентство Reuters. Каль отметил: найти достаточное количество персонала для BND становится проблемой, ведомство испытывает кризис кадров. Причина тому — сокращение числа работников: предыдущее поколение сотрудников разведки, родившиеся в 1950-1960-е годы, которые называют периодом беби-бума, уже приближается к выходу на пенсию.

«Мы не можем предложить определенные условия, которые сегодня [после пандемии] считаются само собой разумеющимися», — заявил Каль.

«Удаленная работа в BND практически невозможна из соображений безопасности, а требование не брать с собой мобильный телефон на работу — это слишком много для молодых соискателей», — добавил глава BND.

Согласно данным с сайта ведомства, там работает 6500 сотрудников. Оно было основано в 1956 году в тогда еще Западной Германии. После воссоединения ФРГ и ГДР в 1989 году BND продолжила свою деятельность.

Другие спецслужбы мира, в отличие от германских коллег, предлагают более ориентированные на постпандемийную реальность условия труда. Так, MI6, разведывательное агентство Великобритании, сообщает на своем веб-сайте, что предлагает гибкий график, чтобы сотрудники могли соблюдать баланс между работой и домом.

Американское ЦРУ упоминает, что у него есть «несколько рабочих групп», которые изучают возможность предоставить удаленную работу.

Как ранее писал TRT на русском, спецслужбы США могли отслеживать конфиденциальные сообщения Минобороны Германии, в частности, касавшиеся встреч с китайскими чиновниками. Сейчас органы безопасности Германии расследуют эту информацию.

В утекшем докладе американского ведомства говорится, что представители разведки США узнали о встрече сотрудников Минобороны Германии с делегацией из КНР. Встреча состоялась в феврале этого года.