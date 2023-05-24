27 марта 1994 года Реджеп Тайип Эрдоган стал мэром Стамбула. Это период укрепления его репутации благодаря тому, что он искусно решал самые острые проблемы города.

Он успешно справился с проблемой вывоза мусора в Стамбуле, особенно в прибрежной зоне Халич, а также эффективно решил проблему водоснабжения мегаполиса, обеспечив стабильную поставку воды в дома его жителей.

Политическая карьера Эрдогана приняла драматический оборот 12 декабря 1997 года, когда он был приговорен к тюремному заключению, а затем отстранен от должности мэра столичного муниципалитета Стамбула после публичного чтения стихотворения.

Отбыв четырехмесячный срок, Реджеп Тайип Эрдоган 14 августа 2001 года создал Партию справедливости и развития (AK Parti), что стало поворотным моментом в политическом развитии Турции.

Заняв пост премьер-министра в марте 2003 года, Эрдоган положил конец коалиционным правительствам благодаря непрерывной серии побед на выборах. Он также приступил к осуществлению необходимых демократических, социальных и экономических реформ.

Эти трансформационные изменения укрепили стабильность внутри Турции и одновременно усилили ее присутствие на международной арене.

Серию электоральных побед Эрдогана открыли выборы 22 июля 2007 года, после чего последовали триумфы 12 июня 2011 года и 10 августа 2014 года. Референдум 2017 года одобрил предложенный Эрдоганом переход к президентской системе, и он еще больше укрепил свои позиции после переизбрания на пост президента 24 июня 2018 года.

Развитие экономики и инфраструктуры

На начальных этапах своего правления Эрдоган возглавил переход Турции к существенному экономическому росту и эволюции. Под его руководством доход на душу населения в стране вырос почти в три раза, в результате чего Турция вошла в число самых быстрорастущих экономик мира.

Бедность значительно сократилась, страна стала 19-й по величине экономикой, ее ВВП приблизился к $1 трлн. Это заметное улучшение было частично результатом установившейся стабильности и серии стратегических структурных реформ, направленных на тесную интеграцию Турции в мировую экономику.

Эти реформы — либеральная экономическая политика, стимулирование предпринимательства и проведение важнейших реформ банковского сектора. Эрдоган принял меры для решения проблемы запущенной инфраструктуры, имеющей давнюю историю в Турции.

Его администрация продемонстрировала глубокую приверженность развитию инфраструктуры, инвестируя значительные средства в ключевые секторы экономики, включая транспорт, здравоохранение и образование.

Заметные достижения под руководством Эрдогана включают создание национальных сетей двойных дорог и высокоскоростных железных дорог, строительство мостов и плотин, а также расширение аэропортов почти во всех провинциях страны.

Кроме того, создание новых больниц и школ внесло значительный вклад в постоянное улучшение инфраструктурного ландшафта Турции. Образец приверженности страны к образованию — заметно выросший охват школьным обучением детей в возрасте от 6 до 14 лет. Этот показатель — один из самых высоких среди стран ОЭСР и стран-партнеров.

Под руководством Эрдогана система здравоохранения Турции претерпела заметные преобразования, эффективно решая серьезные проблемы. Население получило доступ к высококачественным универсальным медицинским услугам, а введение городских больниц (şehir hastaneleri) направлено на комплексное удовлетворение потребностей каждого региона, предлагая широкий спектр медицинских услуг.

Кроме того, глобальное присутствие Турции значительно расширилось: 42 турецких строительных подрядчика вошли в список 250 лучших в мире. Страна также может похвастаться надежной банковской системой и компаниями оборонной промышленности.

Кроме того, Турция стала жизненно важным узлом для проекта «Шелковый путь» и сыграла решающую роль в облегчении транспортировки природного газа.

Национальная оборонная промышленность

Турция добилась значительных успехов в укреплении оборонной промышленности, уделяя особое внимание снижению зависимости от иностранных поставщиков и увеличению военного потенциала.

Эти стратегические усилия привели к заметным достижениям в производстве военной техники, включая бронетехнику, беспилотники, военно-морские корабли и самолеты.

Следует отметить впечатляющий прогресс в создании отечественных ударных дронов. Турецкие беспилотники, как, например, высокоэффективный Bayraktar, доказали свою эффективность в зонах конфликта в Карабахе и Украине. Турция получила признание в качестве крупного экспортера передовых систем беспилотных летательных аппаратов, привлекая значительное внимание СМИ к своим разработкам.

Демократические изменения

Вопреки необоснованным утверждениям Запада, медиа-ландшафт в Турции претерпел замечательную и позитивную трансформацию.

Сегодня существует гораздо больше разнообразных СМИ, которые способствуют увеличению критических публикаций по сравнению с 1990-ми. Теперь Турция может похвастаться множеством независимых и оппозиционных медиа-платформ.

Критические голоса расцветают на площадках различных соцсетей, их усиливают влиятельные фигуры. Кроме того, в Турции расширились гражданские свободы, что положило конец нераскрытым преступлениям, от которых страна страдала в 90-е. Это создало более инклюзивную среду для свободы объединений.

Администрация Эрдогана сыграла ключевую роль в улучшении прав и статуса групп меньшинств, уделяя особое внимание курдскому населению.

Были предприняты усилия для продвижения их самобытности, культурных и языковых прав, включая создание поддерживаемых государством курдских телеканалов, отделений курдского языка и литературы. Эти инициативы направлены на устранение прошлых ограничений и упущений.

Кроме того, были приняты меры для защиты и поощрения свободы слова, собраний и религии для небольших общин меньшинств, таких как христиане, ассирийцы, евреи и армяне.

В прошлом демократические процессы в Турции часто нарушались военными интервенциями. Однако граждане страны неизменно демонстрируют непоколебимую приверженность демократии, о чем свидетельствует их сплоченное сопротивление попытке военного переворота в 2016 году.

Эти коллективные усилия продемонстрировали твердую приверженность граждан отстаиванию демократических ценностей и защите честности избирательного процесса.

Примечательно, что 14 мая 2023 года участие населения Турции в выборах достигло необычайного уровня — явка составила почти 90%. Это взаимодействие отражает огромное значение, которое граждане Турции придают формированию своего демократического будущего и осуществлению своего права голоса.

Растущее международное влияние

Администрация Эрдогана активно добивалась расширения влияния Турции на международной арене.

Это повлекло за собой возросшую роль страны в региональной политике, особенно в конфликтах в Сирии, Ливии и Карабахе. Кроме того, Эрдоган стремился позиционировать Турцию как лидера мусульманского мира, под его началом страна стала одним из крупнейших доноров гуманитарной помощи в мире, оказывая помощь нуждающимся.

Растущее международное влияние Эрдогана можно объяснить его харизматическим руководством и искусными дипломатическими усилиями.

Он наладил прочные связи с различными странами, уделяя особое внимание Африке и Балканам, сохраняя при этом тонкий баланс с крупными мировыми державами.

В Африке Эрдоган предпринял усилия по укреплению дипломатических отношений. Это привело к значительному увеличению числа посольств Турции: в 2002 году дипмиссий на континенте было всего 12, сейчас — 45. Эти шаги проложили путь к расширению экономического партнерства, увеличению турецких инвестиций и облегчению торговых и инвестиционных отношений.

В контексте Ливии Реджеп Тайип Эрдоган сыграл значительную роль, предоставив военную помощь и политическую поддержку признанному ООН правительству национального согласия (ПНС), способствуя текущим усилиям по урегулированию конфликта.

На Балканах Эрдоган активно налаживал более тесные связи со странами региона, уделяя особое внимание развитию экономического сотрудничества и культурных обменов.

Эти согласованные усилия значительно расширили влияние Турции в регионе. Кроме того, Эрдоган продемонстрировал умелое балансирование в отношениях между Россией и Западом во время российско-украинского конфликта.

Поддерживая стратегическое партнерство с Россией, он также поддержал территориальную целостность Украины и высказался за мирное урегулирование конфликта Москвы и Киева. Примером умелого обращения Эрдогана со сложной геополитической динамикой может служить роль Турции в качестве посредника при заключении Черноморской зерновой инициативы для вывоза украинского зерна.

Если Эрдоган будет переизбран президентом 28 мая, он нацелится на достижение усиления страны под девизом «‎Век Турции»‎. Это подразумевает мощное экономическое развитие, а также независимость в области национальной оборонной промышленности.

Эрдоган, сохраняя сбалансированные отношения с Западом и Россией, также будет стремиться к установлению более продвинутых отношений с Москвой, странами Персидского залива и Саудовской Аравией.

В Турции, где проживает около 4 млн мигрантов, лидер оппозиции пообещал «выгнать всех беженцев из страны», если он получит власть.

Напротив, Реджеп Тайип Эрдоган придерживается более сострадательного подхода к беженцам и по-прежнему намерен предоставить им поддержку и защиту.

Истинный лидер определяется гуманизмом, а не политической риторикой.