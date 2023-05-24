В Бельгии подрались наблюдатели во втором туре выборов президента Турции

В Брюсселе во время голосования во втором туре выборов президента Турции за границей наблюдатели из числа сторонников Левой партии зеленых (Yeşil Sol Partisi) напали на коллег — наблюдателей от Народного альянса. По меньшей мере два человека получили травмы. Согласно данным Высшего избирательного совета Турции (YSK), из зарегистрированных за пределами страны 3 млн 423 тыс. 759 избирателей, в дипмиссиях за рубежом и на пограничных пунктах c 20-24 мая проголосовало 1 млн 763 тыс. 973 турецких граждан. #Турция #Бельгия #Брюссель #выборы #драка