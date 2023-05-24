Кто стоит за нападением на Белгородскую область?

В Белгородской области России уже вторые сутки продолжаются бои в приграничных с Украиной селах. Сообщается об одном погибшем и восьми раненых местных жителях. Минобороны РФ утверждает, что нападавшими были диверсионные группы ВСУ. Украина свою причастность отрицает. Ответственность за вторжение взял на себя так называемый «Русский добровольческий корпус». #Белгородскаяобласть #бои #Украина #Миноборона