ПОЛИТИКА
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Кто стоит за нападением на Белгородскую область?
В Белгородской области России уже вторые сутки продолжаются бои в приграничных с Украиной селах. Сообщается об одном погибшем и восьми раненых местных жителях. Минобороны РФ утверждает, что нападавшими были диверсионные группы ВСУ. Украина свою причастность отрицает. Ответственность за вторжение взял на себя так называемый «Русский добровольческий корпус». #Белгородскаяобласть #бои #Украина #Миноборона
trtrussian / Others
24 мая 2023 г.
Истории
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