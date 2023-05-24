В узбекский Наманган съехались флористы со всего мира

Наманган – город в Ферганской долине - на две недели стал цветочной столицей Узбекистана. Там стартовал международный фестиваль цветов. Ими украсили центральный парк, где на площади 8 гектаров высадили 25 миллионов цветов. Искусство флористики продемонстрировали 250 ландшафтных дизайнеров из 50 стран, в том числе Германии, Индии, Польши, Южной Кореи, Кыргызстана и Италии. Ежегодный фестиваль цветов в Намангане проходит уже в 62 раз и продлится до 4 июня. #Наманган #фестивальцветов #флористы #Ферганскаядолина #цветы