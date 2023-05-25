Армения ведет переговоры о строительстве новой атомной электростанции с Россией и США. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян. Он рассказал, что страна активно ведет переговоры с несколькими партнерами, в том числе с США, Россией и третьими странами, цитирует Пашиняна «Интерфакс».

Армения ищет более выгодные варианты с экономической точки зрения.

Ранее координатор программ помощи Госдепартамента по Европе и Евразии Мария Лонги заявила, что США рассматривают возможность строительства «малых модульных ядерных реакторов» в нескольких странах Евразии, включая Армению. Цель проекта — укрепить энергетическую независимость этих государств как от России, так и от Китая.

«‎В ряде стран, включая Армению, мы оцениваем возможность строительства малых модульных ядерных реакторов, возводимых с использованием американской технологии и способных привести к большей энергетической независимости и от России, и от КНР‎», — уточнила Лонги.

Такого рода реакторы разрабатывает компания из США Westinghouse. В мае фирма представила атомный реактор АР300 мощностью в 300 МВт. Он стал уменьшенной копией флагманского АР1000. Стоимость одного такого блока оценивается в $1 млрд США, это в несколько раз меньше, чем полноценная АЭС.

Ранее Вашингтон рассматривал возможность строительства таких модульных станций в Болгарии, однако идея так и не получила развития. 20 мая страны G7 поддержали проект развития малых модульных ядерных реакторов в Румынии, заявил министр энергетики страны Вирджил Попеску.

«‎Президент США Джо Байден сообщил сегодня на саммите Группы семи (G7) о государственно-частной финансовой поддержке развития малых модульных реакторов (SMR) в Румынии, в Дойчешть в размере $275 млн со стороны США, Японии, Южной Кореи и ОАЭ»‎, — уточнил министр.

По его словам, Румыния станет первой страной в Европе и второй после США, которая делает первые шаги для реализации в этом десятилетии первой АЭС NuScale VOYGER с шестью модулями и установленной мощностью 462 МВт.

Как ранее сообщал TRT на русском, США планируют продлить срок службы атомных электростанций на фоне энергетического кризиса. Работа шести реакторов страны будет продлена в два раза — они прослужат 80 лет вместо изначально заложенных инженерами 40. Операторы еще 25 АЭС подали заявки на продление.

Агентство Bloomberg пишет, что к 2050 году большинству американских реакторов может потребоваться капитальный ремонт. В США 92 ядерных реактора со средним возрастом 42 года. На поддержание стареющего парка своих атомных станций — крупнейшего в мире — Вашингтон заложил $6 млрд, уточняет издание.

К 2030 году две трети действующих в настоящее время в мире ядерных реакторов будут работать в заимствованное время, расщепляя атомы урана дольше, чем было заложено инженерами при проектировании станций, поясняет агентство.