США сформировали новую, уже пятую морскую оперативную группу на Ближнем Востоке. Объединенная оперативная группа (CTF) 154 начала функционировать во время церемонии в штабе 5-го флота США в Бахрейне, пишет Al-Arabiya English.

Последняя оперативная группа, CTF 153, была сформирована в апреле 2022 года для морской безопасности в Красном море. «‎Новая целевая группа позволит США уделять меньше внимания этой военно-морской кампании запугивания за счет наращивания навыков местных военно-морских сил, которые компенсируют воздействие на безопасность [в регионе] возможной переброски американских войск в Азию», — заявил Райан Бол, аналитик по Восточной и Северной Африке в RANE.

Бывший глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Джозеф Вотел назвал объединенные морские оперативные группы «краеугольным камнем» регионального партнерства Вашингтона в области безопасности. «Значение вод на Ближнем Востоке имеет важное значение не только для безопасности, но, что более важно, для свободного потока торговли, что приносит пользу многим странам в регионе и за его пределами», — заявил Вотел.

Новая целевая группа позволит большему количеству стран-членов тренироваться без кораблей или самолетов, а некоторые курсы будут проходить на берегу. CTF 154 также сосредоточится на пяти основных областях: морская осведомленность, морское право, действующие в местных водах запреты, спасение и помощь на море, а также развитие лидерских качеств.

«Наши военно-морские силы проявляют себя наилучшим образом, когда мы обучаем, действуем и работаем вместе, — заявил вице-адмирал Брэд Купер, командующий NAVCENT, Пятым флотом США и CMF. — Формирование CTF 154 демонстрирует нашу глубокую приверженность укреплению и расширению партнерских отношений за счет новых возможностей обучения, которые повысят региональную морскую безопасность».

Капитан ВМС США возглавит CTF 154, а осенью командование перейдет к другому государству. Другие целевые группы США CMF включают CTF 150 — она занимается морской безопасностью в Оманском заливе и Индийском океане; CTF 151 — возглавляет региональные усилия по борьбе с пиратством; и CTF 152, посвященный морской безопасности в Персидском заливе.

Многонациональное партнерство призвано улучшить оперативные возможности для повышения безопасности на море в регионе, заявили в Центральном командовании ВМС США (NAVCENT). CMF — это крупнейшее многонациональное военно-морское партнерство в мире. В него входит 38 стран, которые обязались поддерживать международный порядок на море.

На этой неделе в Бахрейне проходят первые учения Compass Rose. В них примут участие более 50 стран-партнеров США, включая Бахрейн, Кувейт, Оман, Пакистан, Саудовскую Аравию, Великобританию и др. «Сосредоточение наших усилий на обучении для многонационального партнерства улучшит наши навыки и укрепит нашу способность действовать вместе», — заявил капитан Оливер Херион, первый командир CTF 154.

По сообщениям командования Пятого флота, за последние два года Иран преследовал, атаковал или вмешивался в права судоходства 15 торговых судов под международными флагами. Ранее в этом месяце Пятый флот объявил об увеличении ротации кораблей и самолетов, патрулирующих Ормузский пролив и его окрестности из-за недавнего захвата судов Ираном.