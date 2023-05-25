Узбекистан и Китай договорились о строительстве 11 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 4,8 ГВт на сумму $4,4 млрд. Об этом говорится на сайте пресс-службы президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин договорились об увеличении китайских инвестиций в энергетические проекты Узбекистана во время государственного визита узбекистанского лидера в Китай 18-19 мая.

Портал президента отмечает: по итогам визита стороны подписали 41 документ, в том числе соглашения о финансировании проекта строительства линий электропередач и подстанций, а также соглашения о создании мультимодального логистического центра и об обновлении и модернизации парка локомотивов на базе компании «Узбекистон темир йуллари» (Железные дороги Узбекистана).

Ташкент также начнет подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) проектов «Строительство каскада Нарынской ГЭС в Наманганской области» и «Строительство каскада Айгаин ГЭС в Бостанлыкском районе Ташкентской области».

Инвестиционно-технологическое сотрудничество по развитию альтернативной энергетики стало одной из главных тем переговоров Шавката Мирзиёева и Си Цзиньпина.

Железная дорога из Узбекистана в КНР

Помимо этого КНР создаст в Узбекистане логистические центры в приграничных районах республики, заявил министр транспорта Илхом Махкамов. Он уточнил: Пекин совместно с узбекистанской компанией «Узжелдорконтейнер» создаст совместное предприятие по организации контейнерных перевозок.

Министр Махкамов также сообщил о завершении разработки ТЭО проекта строительства железной дороги «Узбекистан — Кыргызстан — Китай». Мирзиёев и председатель Си в совместном заявлении отметили: железнодорожный проект имеет историческое значение для укрепления связи между двумя странами и регионом.

Ташкент и Пекин удовлетворены завершением ТЭО проекта и готовы совместно содействовать доработке и подготовке к началу строительства железной дороги.

Как ранее писал TRT на русском, Пекин направит странам Центральной Азии 26 млрд юаней (около $3,72 млрд) в качестве финансовой поддержки. Об этом председатель Си заявил на саммите «Китай — Центральная Азия» в Сиане. Мероприятие проходило 18-19 мая при участии лидеров пяти стран региона: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

«Для укрепления потенциала развития Китай разработает планы сотрудничества со странами Центральной Азии в сокращении бедности с помощью науки и технологий. Предприятия, финансируемые Китаем, будут поощряться к созданию большего количества локальных рабочих мест. Китай предоставит государствам Центральной Азии 26 млрд юаней финансовой поддержки и безвозмездной помощи»,— уточнил председатель КНР.

Ташкент делает упор на альтернативную энергетику

Ранее президент Мирзиёев заявил, что Узбекистан намерен делать упор на развитие солнечных, ветряных установок, а также гидроэлектростанций, производство фотоэлектрических панелей, электрооборудования, трансформаторов, аккумуляторов, а также цифровизацию управления и подготовку специалистов.

Ташкент уже начал реализацию программы: в 2023 году в социальных и государственных учреждениях власти Узбекистана установят солнечные панели мощностью 220 МВт. По состоянию на конец мая в республике уже установили панели общей мощностью 107 МВт.

С 1 апреля 2023 года в Узбекистане началась программа «Солнечный дом». Ее цель — стимулировать жителей устанавливать в частных домах солнечные панели мощностью до 50 кВт. Государство будет субсидировать граждан, отправляющих излишки произведенной с помощью солнечных панелей электроэнергии в единую энергетическую систему. Выплаты составят 1000 сумов ($0,08) за каждый киловатт*час.

До конца года Узбекистан планирует ввести в эксплуатацию установки возобновляемых источников энергии общей мощностью 4300 МВт. Почти половина этой мощности придется на солнечные и ветровые электростанции (2100 МВт).

Солнечные панели на крышах государственных зданий и частных домов должны вырабатывать 1200 МВт, а малые фотоэлектростанции, сооружаемые предпринимателями — около 550 МВт. Меры позволят ежегодно дополнительно производить 5 млрд кВт*ч электроэнергии и экономить 4,8 млрд кубометров природного газа.