ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турецкий беспилотный вертолет ALPIN покоряет Малайзию
Новый турецкий беспилотный вертолет ALPIN выходит на рынок Малайзии. Соглашение об этом подписала турецкая оборонная компания TİTRA Technology на крупнейшей в Азиатско-Тихоокеанском регионе оборонной выставке в Лангкави. ALPIN — первый в Турции беспилотный вертолет, предназначенный для разведывательных целей с высокой грузоподъемностью до 200 кг. #Турция #БПЛА #вертолет #ALPIN #Малайзия #TİTRA
trtrussian / Others
25 мая 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us