Турецкий беспилотный вертолет ALPIN покоряет Малайзию

Новый турецкий беспилотный вертолет ALPIN выходит на рынок Малайзии. Соглашение об этом подписала турецкая оборонная компания TİTRA Technology на крупнейшей в Азиатско-Тихоокеанском регионе оборонной выставке в Лангкави. ALPIN — первый в Турции беспилотный вертолет, предназначенный для разведывательных целей с высокой грузоподъемностью до 200 кг. #Турция #БПЛА #вертолет #ALPIN #Малайзия #TİTRA