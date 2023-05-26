ЕС успешно заместил поставки российского дизеля, прекращенные из-за антироссийских санкций, импортируя топливо с Ближнего Востока, из Азии и США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa.

По данным издания, ранее Россия поставляла в ЕС и Великобританию более половины всего объема дизеля. В феврале 2023 года страны Евросоюза и Лондон ввели эмбарго на закупку нефтепродуктов из РФ. После этого Брюссель нарастил ввоз дизеля из других стран и регионов, в частности, с Ближнего Востока. В мае, по оценкам компании Vortexa, общий объем поставок дизельного топлива и газойля в ЕС достигнет четырехмесячного максимума — 1,25 млн баррелей в сутки. Это соответствует среднему уровню поставок 2022 года, цифры увеличатся в годовом исчислении.

Больше всего дизельного топлива Европа получает из стран Ближнего Востока — на регион приходится 589,6 тыс. баррелей в день. Крупнейшим поставщиком в регионе остается Саудовская Аравия. В мае поставки дизеля из королевства в ЕС достигнут нового максимума — примерно 324 тыс. баррелей в день. Далее следуют страны Азии — 239,4 тыс. баррелей в сутки. На третьем месте — США — 191,4 тыс. баррелей в сутки.

Однако, подчеркивает Bloomberg, поставки из Азии в ЕС могут снизиться из-за сокращения потоков из КНР и Сингапура. На этом фоне поставки может нарастить Индия, еще один крупный производитель дизеля. Дизельное топливо — один из основных экспортных товаров РФ, оно поставлялось в основном в страны Европы. Бензин потребляется преимущественно внутри России.

Как ранее писал TRT на русском со ссылкой на заявление главы Минфина РФ, нефтегазовые доходы российского бюджета отстают от годового плана: общий годовой объем доходов к маю исполнен на 30%, расходов — на 39%. При этом доходы, не связанные с нефтегазовой сферой, растут в плановом порядке и могут выйти по итогам года в небольшой плюс.

Нефтегазовые доходы России снизились за январь-апрель на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,2 трлн руб. Доходы от ненефтяного сектора экономики за январь-апрель выросли на 5%, до 5,5 трлн руб. Согласно оценке Минфина, расходы бюджета РФ в первом квартале выросли на 34% — до 8,077 трлн руб.