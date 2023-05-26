Полиция ФРГ продолжает рейды в семи землях страны в рамках расследования деятельности экоактивистов из организации «‎Последнее поколение‎». Их подозревают в создании и поддержке преступной группировки, сообщает Tagesspiegel. Климатические активисты осудили рейд и призвали к маршам протеста.

Полиция заявила, что семеро подозреваемых, как полагают, собирали средства для финансирования дальнейших преступлений от имени «Последнего поколения», собрав не менее $1,54 млн в виде пожертвований. Всего в общенациональном рейде принимает участие 170 полицейских.

Обыски прошли в Берлине, Баварии, Дрездене, Гамбурге и других городах. По требованию полиции был закрыт веб-сайт движения и заморожены два его аккаунта в соцсетях.

Полиция ФРГ отмечает: прокуратура ведет расследование в отношении семи подозреваемых в возрасте от 22 до 38 лет. Пока ни один из них не арестован. По версии обвинения, производство по делу возбуждено «в связи с многочисленными уголовными заявлениями от населения, поступившими с середины 2022 года».

Двое из семи подсудимых подозреваются в саботаже нефтепровода Триест-Ингольштадт в апреле прошлого года, считающегося критически важной инфраструктурой и поэтому подлежащего особой защите. «‎‎На нынешнем этапе следствия мы подтвердили факты существования преступного сообщества», — заявил Клаус Руланд, представитель прокуратуры Мюнхена. — «‎‎Вещественные доказательства, изъятые в ходе обысков, будут изучены в ближайшие недели, и им будет дана оценка‎»‎.

Экоактивисты призывают к протестам

Представители «‎Последнего поколения‎» в ответ на обвинения заявили, что их деятельность прозрачна и законна. По их словам, экоактивисты во время акций не скрывают ни имен, ни лиц и заранее предупреждают о своих мероприятиях.

Пресс-секретарь группы Эйми Ван Баален призвала всех граждан ФРГ присоединиться к протестным маршам, запланированным на 31 мая. По ее словам, во время протеста «‎Последнее поколение»‎ намерено выдвинуть более жесткие требования к правительству страны, они будут включать требование ввести полный запрет на использование углеводородного топлива к 2030 году.

«Должны ли мы сначала пережить засуху в Германии, пострадать от нехватки продовольствия, прежде чем мы поймем, что «Последнее поколение» не преступники?», — написала Ван Баален. — «Теперь мы должны продолжать сопротивление».

Глава МВД Германии Нэнси Фазер заявила, что «‎право на законный протест всегда заканчивается, когда совершаются преступления и нарушаются права других людей. Если эта красная черта будет пересечена, то полиция должна действовать».

Расследование пролило свет на финансирование активистов

Как отмечает газета Welt, расследования впервые смогли пролить свет на финансовое состояние «Последнего поколения‎»‎. В начале года группа опубликовала так называемый отчет о прозрачности.

Однако в нем не содержалось конкретной разбивки денег, которые американская организация Climate Emergency Fund через другую ассоциацию выплачивала активистам «Последнего поколения».

Согласно собственным заявлениям Climate Emergency Fund, только в 2022 году организация выплатила более $3,5 млн различным климатическим группам. Одним из крупнейших получателей было «Последнее поколение».

За американской организацией стоят несколько филантропов и деятелей индустрии развлечений. Закрытие сайта и аккаунтов в соцсетях может создать большие проблемы для «Последнего поколения», отмечает Welt.

В последнее время финансовое положение группы было напряженным. Практика найма активистов на оплачиваемые должности в последнее время приостановлена. Активисты арендовали множество помещений для проведения акции протеста в Берлине, что повлекло за собой большие расходы. На прошлой неделе «Последнее поколение» опубликовало призыв к пожертвованиям в Твиттере.

Как ранее писал TRT на русском, 14 января в немецком Лутцерате прошла масштабная акция протеста против разрушения населенного пункта для расширения угольного карьера Гарцвайлер.

В протестах, по данным полиции, приняли участие около 15 тыс. человек. При этом организаторы акций считают, что власти ФРГ намеренно занижают число участников. По их словам, количество протестующих на акции достигало 35 тыс. человек.

Лутцерат сегодня — центр, вокруг которого в Германии ведутся климатические дебаты, причем вопрос не ограничивается локальной повесткой. Проблема вызвала широкий резонанс в ФРГ, привлекла международное внимание и поэтому заставила присоединиться к экологам неравнодушных граждан.