Минобороны США не может предоставить данные о нахождении сотен тысяч запасных частей для истребителя F-35 Joint Strike Fighter стоимостью более $85 млн. Об этом говорится в отчете Счетной палаты правительства (GAO).

Фактическая стоимость неучтенных компонентов, финансируемых налогоплательщиками США, которые были «утеряны, повреждены или уничтожены», как полагают авторы GAO, может быть даже выше.

Это указывает на более серьезную проблему, вызванную тем фактом, что производство распределено по разным странам. У Пентагона нет возможности отслеживать местонахождение запасных частей из-за особенностей производственной цепочки. «Управление совместной программы F-35 министерства обороны не контролирует или не ведет учет запчастей <...> не отслеживает или не вводит эти комплектующие в систему учета собственности», — отметило ведомство.

Программа по производству F-35 — самая дорогая система вооружения в истории. Общие затраты на программу оцениваются более чем в $1,7 трлн, отмечает Bloomberg.

Как получилось, что Пентагон потерял запчасти?

Союзники не владеют деталями и используют всемирный общий пул запасных частей Министерства обороны США, это включает двигатели, шины, шасси и такие предметы, как болты, винты и другие крепежные детали.

Программный офис Пентагона F-35 не несет ответственности за детали, «общая стоимость которых неизвестна», говорится в отчете GAO. Детали хранятся более чем в 50 локациях по всему миру, включая объекты субподрядчиков, внутренние и международные военные базы, объекты, управляемые иностранными партнерами в цепочке поставок программы F-35, и склады Агентства логистики Министерства обороны, уточняет GAO.

Пентагон объясняет недостачу тем, что различные офисы Минобороны и подрядчики не пришли к соглашению о том, следует ли классифицировать запчасти как собственность, предоставленную государством. «Это отсутствие консенсуса влияет на то, как Минобороны США ведет учет потерянных деталей. Например, из около 1 млн утерянных с 2018 года деталей на сумму $85 млн Пентагон рассмотрел обстоятельства [утери], связанные лишь с 2% выявленных потерь», — говорится в отчете GAO.

Аудиторы отмечают: офис программы F-35 «предпринял первоначальные шаги для создания записей об имуществе, потратив около $12 миллионов долларов на проведение инвентаризации».

Однако оборонное ведомство «не смогло указать стоимость, общее количество и местонахождение запасных частей в глобальном пуле запасных частей», — отмечается в отчете.

По данным аудиторов, Пентагон продолжает полагаться на «записи этой информации» со стороны подрядчика Lockheed Martin Corp. «В результате отсутствия подотчетности общая стоимость и количество запасных частей в настоящее время неизвестны», — обнаружила комиссия Счетной палаты.

По оценке GAO, проблема с запчастями для F-35 — это символ хронической неудачи Пентагона в проведении аудита в масштабах всего ведомства. «Отсутствие ответственности за глобальный пул запасных частей влияет на его способность устранять материальные недостатки, связанные с программой F-35, а также другие материальные недостатки Министерства обороны США», — заключают аудиторы.

Как ранее писал TRT на русском, в ноябре 2022 года Пентагон провалил свой пятый в истории аудит, не сумев отчитаться о 61% активов. Проверку проводили 1,6 тыс. аудиторов. Они нашли недостатки в сфере учета активов министерства, которые включают 19,7 тыс. самолетов, более 290 кораблей, технику и вооружения, а также здания, дороги и заборы на более 4,8 тыс. объектах по всему миру.