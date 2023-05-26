Самым крупным событием этой прошлой неделе на Ближнем Востоке стал саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), на котором среди прочих лидеров неожиданно присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Его присутствие даже затмило собой другую новость – что на саммит впервые за 12 лет приехал президент Сирии Башар Асад. Их присутствие на одном мероприятии не могло не вызвать определенную неловкость, ведь Сирия – одна из немногих стран мира, которая признает суверенитет Москвы не только над аннексированным Крымом, но даже над Донецкой, Луганской областями, Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, что в ноябре 2011 года, когда противостояние между властью и оппозицией в Сирии приняло серьезный оборот, организация приостановила участие Дамаска, и возвращение туда – пожалуй, главное внешнеполитическое достижение сирийской дипломатии в новейшей истории.

Как отмечает в комментарии TRT на русском старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков, в оттенении Башара Асада и заключалась одна из целей приглашения президента Украины.

Владимиру Зеленскому визит в Джидду тоже был очень нужен. Там он попытался убедить лидеров арабского мира, что закрывать глаза на войну и аннексию украинских территорий Россией нельзя. Более подробно о целях украинского президента рассуждает арабист из российской газеты «Коммерсант» Марианна Беленькая, опубликовавшая статью на сайте Фонда Карнеги за международный мир. По мнению эксперта, Владимир Зеленский делал упор на три основных момента.

Первый – это «исламская солидарность» – то есть внимание к мусульманскому населению аннексированного Россией Крыма (президента Украины даже сопровождал один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев).

Второй – сходство происходящего в Украине с конфликтами на Ближнем Востоке. «Таким образом украинское руководство пытается смягчить недовольство арабов, многие из которых считают, что Запад несправедливо уделяет Украине и украинским беженцам гораздо больше внимания, чем ближневосточным конфликтам», – пишет Беленькая. Правда, здесь президенту Украины пришлось аккуратно обойти тему палестино-израильского конфликта – ведь Киев поддерживает достаточно тесные отношения с Тель-Авивом.

Наконец, третьим аргументом украинском президента было то, что Россия, которую на Ближнем Востоке традиционно уважают за силу, уже не так сильна, как раньше.

Однако если с визитом президента Зеленского все относительно ясно, то 23 мая за этим последовал ответ Москвы, который выглядит уже загадочно. В Эр-Рияд приехал не Владимир Путин, не министр иностранных дел Сергей Лавров и даже не кто-то из его заместителей, а глава МВД Владимир Колокольцев.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев по приглашению своего саудовского коллеги Абдель Азиза бен Сауда бен Наифа Аль Сауда посетил ряд подразделений Министерства внутренних дел Королевства Саудовская Аравия, – сообщили в ведомстве. – Глава МВД России ознакомился с работой Национального центра операций по обеспечению безопасности, который отслеживает ситуацию в данной сфере во всех регионах Королевства, а также координирует действия профильных служб и компетентных государственных органов при возникновении чрезвычайных ситуаций».

Учитывая удаленность России и Саудовской Аравии друг друга и не слишком интенсивные взаимные поездки, предположить, чем МВД двух стран могут быть полезны друг другу, не так просто. Неудивительно, что некоторые СМИ сделали из этого далеко идущие выводы. «Многочисленные западные санкции против Владимира Колокольцева не помешали теплому приему», – пишет российская газета «Ведомости». Она же цитирует эксперта Института востоковедения РАН Борис Долгов, который уверен: «Сам факт двусторонних контактов если не вызов США, то демонстрация саудитами независимости своей внешнеполитической линии, несмотря на давление со стороны западных держав».

Напомним, что Эр-Рияд действительно пытается выступать посредником в российско-украинском конфликте – например, именно туда доставили часть военнопленных в сентябре 2022 года. Однако напрямую связывать визиты Зеленского и Колокольцева, скорее всего, будет преувеличением. Учитывая сроки подготовки межведомственных визитов, командировку Колокольцева вряд ли могли начать готовить только узнав о присутствии Зеленского на саммите ЛАГ.

К тому же международные контакты главы МВД России в принципе не должны вызывать удивления. Например, в ноябре 2022 года Владимир Колокольцев принимал своего коллегу из Вьетнама, а в августе участвовал в заседании по линии Шанхайской организации сотрудничества.