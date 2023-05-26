Турецкая оборонная фирма Titra Technology подписала соглашение с компанией Aerodyne Group из Малайзии о поставках первого турецкого беспилотного вертолета Alpin на местный рынок. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

Компания Titra приняла участие в Международной морской и авиационной ярмарке в Лангкави (LIMA 2023), одной из крупнейших оборонных ярмарок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во время ярмарки было подписано соглашение об эксклюзивном партнерстве с малазийской Aerodyne Group — ведущим мировым поставщиком услуг дронов. У компании большой опыт в области технологий беспилотных систем.

Первоначально ориентированное на рынок Малайзии стратегическое сотрудничество, как отмечает издание, позже распространится на глобальные рынки.

Вертолет Alpin

«‎Анадолу»‎ уточняет: вертолет Alpin большой дальности может использоваться как в военных, так и в гражданских целях, а также для спасательных операций.

Вертолет имеет длину 7 м, ширину 1,5 м, высоту 2,35 м и диаметр несущего винта 6,28 м. Его собственный вес составляет 340 кг, что обеспечивает высокую мобильность. Максимальная полезная нагрузка Alpin — 200 кг, включая топливо. Дальность полета — 840 км, высота — до 5 км.

В июне 2022 года гендиректор технологической компании Titra Teknoloji Давут Йылмаз заявил «‎Анадолу», что ‎Alpin оснастят крылатыми ракетами и реактивными снарядами. По его словам, оснащение Alpin полезным грузом — второй по приоритетности вопрос для разработчиков, а в первую очередь машина будет эффективно использоваться в логистических целях, для проведения разведывательной деятельности и съемок.

«Будут различные модификации вертолета. Его оснастят не только оружием и боеприпасами, но и другими системами и полезным грузом, будь то комплексные системы с тяжелыми датчиками, системы разведки или системы гражданского назначения. Многие из них запланированы к разработке, а некоторые уже успешно прошли тестовые испытания», — отметил Йылмаз.