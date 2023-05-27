Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил в субботу, что дезинформация стала реальностью не только в Турции, но и во всем мире. По его словам, она распространяется по миру, как чума.

«Мы сталкиваемся с большим количеством дезинформации… и это угрожает демократии, миру в обществе и правде», — сказал Алтун в интервью на YouTube.

Он добавил, что считает борьбу за правду священной. Истина является самым важным аспектом, который сохраняет общество, мир между людьми, индивидуальное благополучие и демократию, отметил Алтун.

По его словам, уровень подверженности людей дезинформации через социальные сети в Турции намного выше, чем во всех других странах.

«Причиной этого, прежде всего, является направление, по которому движется Турция, а также стратегический выбор, который она сделала. Дезинформация проявляется как форма вмешательства, чтобы увести Турцию от этого макростратегического выбора. Несмотря на то, что дезинформация — это проблема, с которой мы сегодня активно сталкиваемся, мы также видели, как это происходило в прошлом».

«К сожалению, наша политическая история — это история переворотов, история вмешательств в политику и демократию. Если подробно рассмотреть эти вмешательства, то можно увидеть, что прямо перед ними проводились фейковые новостные кампании — кампании по дезинформации».

Алтун подчеркнул, что правда была одним из главных столпов политической борьбы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с самого начала его политической карьеры.