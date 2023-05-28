Граждане Турции вернулись на избирательные участки, чтобы избрать президента страны после того, как ни один кандидат не смог преодолеть 50-процентный барьер в первом туре выборов, состоявшемся 14 мая.

Голосование началось в воскресенье в 08:00 по местному времени и завершилось в 17:00.

В первом туре голосования Народный альянс президента Реджепа Тайипа Эрдогана получил большинство в парламенте, он также лидировал на президентских выборах, набрав 49,52% голосов.

Во втором туре Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Кемалем Кылычдароглу, лидером основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) и совместным кандидатом от оппозиционного Национального альянса, в который вошли шесть партий.

Для голосования зарегистрировано более 60 миллионов человек, в том числе 4,9 миллиона голосующих впервые. Всего в стране для избирателей установлено 191 885 урн для голосования.

20:01 — последние результаты президентских выборов показывают, что подсчитано 97,9% голосов

• Эрдоган: 52,14%

• Кылычдароглу: 47,86%

20:00 — премьер-министр Ливии: победа на выборах свидетельствует о восстановлении доверия людей

Премьер-министр Ливии Дбейбе поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с его «победой на выборах», заявив, что это свидетельствует о восстановлении доверия людей к его успешным проектам и политике.

19:57 — вице-президент Турции: «Наша нация победила, наше государство победило»

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что «начался век Турции». Он отметил: «Наша нация победила, наше государство победило, сильная Турция победила».

19:51 — премьер-министр Венгрии поздравил Эрдогана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с его «неоспоримой победой на выборах».

19:49 — Эмир Катара поздравил президента Турции

Эмир Катара поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре и пожелал ему успехов во время нового срока

19:46 — Последние результаты президентских выборов показывают, что подсчитано 97,1% голосов

• Эрдоган: 52,21%

• Кылычдароглу: 47,79%

19:30 — Последние результаты президентских выборов показывают, что подсчитано 94,1% голосов

• Эрдоган: 52,43%

• Кылычдароглу: 47,57%

19:20 — Голосование проходило в безопасной обстановке: официальный представитель Партии справедливости и развития (AK Parti)

Пресс-секретарь AK Parti Омер Челик заявил, что процесс голосования в стране проходил в безопасной обстановке. По его словам, оппозиционная CHP пыталась представить свои данные так, как будто они реальны.

«Мы будем уважать окончательные результаты как волю нашего народа», — заявил Челик, обращаясь к СМИ.

19:00 — Последние результаты президентских выборов показывают, что подсчитано 85,4% голосов

• Эрдоган: 53,15%

• Кылычдароглу: 46,85%

18:56 — YSK: проблем с потоком данных нет

Председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Йенер заявил, что проблем с передачей результатов выборов нет, данные переданы политическим партиям. Подчеркнув, что за передачей данных также следят представители политических партий в YSK, Йенер сказал: «Мы просим общественность и граждан дождаться итогов до объявления предварительных результатов. С передачей данных проблем нет, они передаются нашим политическим партиям».

18:50 — Последние результаты президентских выборов показывают, что подсчитано 71,4% голосов

• Эрдоган: 53,70%

• Кылычдароглу: 46,30%

18:45 — Последние результаты президентских выборов показывают, что подсчитано 71,4% голосов

• Эрдоган: 54,37%

• Кылычдароглу: 45,63%

18:25 — последние результаты президентских выборов показывают, что подсчитано 55,1% голосов

• Эрдоган: 55,80%

• Кылычдароглу: 44,20%

18:15 — снят запрет на трансляцию результатов выборов

Высший избирательный совет (YSK) Турции снял запрет на трансляцию результатов президентских выборов в Турции. YSK снял запрет с 18:15 по местному времени, сообщил журналистам в Анкаре председатель совета Ахмет Йенер.

17:15 — Избирательный орган Турции не сообщает об инцидентах

Председатель Высшего избирательного совета (YSK) Турции Ахмет Йенер заявил, что в избирательный орган не поступало сообщений о каких-либо негативных инцидентах в ходе избирательного процесса.

Обращаясь к СМИ после закрытия голосования, Йенер заявил, что все возражения были рассмотрены соответствующими органами, и поблагодарил всех, кто помог YSK провести успешные выборы.

17:14 — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал защитить урны для голосования

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал организаторов выборов охранять все избирательные урны до тех пор, пока не будут объявлены результаты. В посте в своем Twitter-аккаунте Эрдоган поблагодарил каждого из своих коллег, которые самоотверженно работали на избирательных участках с раннего утра.

«Я призываю всех моих братьев и сестер взять на себя ответственность за избирательные урны до тех пор, пока не будут подведены итоги выборов. Сейчас время защитить волю нашего народа до последнего момента», — написал Эрдоган.

17:00 — Окончание голосования

В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и закрылись в 17:00

15:58 — Прикованные к постели и инвалиды Турции голосуют из дома

Должностные лица провинциальных избирательных комиссий в Турции доставили переносные урны для голосования домой к гражданам, которые не смогли прийти на голосование самостоятельно из-за болезни или инвалидности.

Чиновники в юго-восточной турецкой провинции Адыяман привезли переносные избирательные урны к месту жительства 18-летней Сумейе Шахин и рассказали о порядке голосования. В беседе с агентством «‎Анадолу»‎ Шахин поблагодарила официальных лиц, пришедших к ней домой, и пожелала нации удачно провести выборы. Для избирателей, прикованных к постели из-за болезни или инвалидности, создана система «переносных ящиков для голосования» (mobility box).

13:10 — В Бурсе организовали бесплатный трансфер на избирательные участки для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями

Благодаря этому в голосовании приняли участие около 700 человек.

12:40 — Результаты выборов появятся раньше

Корреспондент TRT World Мустафа Фатих Явуз, ведущий репортаж из Анкары, сообщил, что председатель Высшего избирательного совета Турции (YSK) ожидает на этот раз более быстрых результатов. «Люди, которые следят за выборами, говорят, что они ожидают меньше недействительных голосов на этих выборах, потому что на этот раз бюллетени намного легче посчитать по сравнению с днем голосования 14 мая, когда 24 партии баллотировались в парламент и четыре кандидата в президенты»», — сказал Явуз.

12:10 — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал во втором туре Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первой леди Эмине Эрдоган проголосовали на своем избирательном участке в Стамбуле. Президент Эрдоган занимает 175-е место в списке избирателей на участке, а Эмине Эрдоган — 174-е.

Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу также отдал свой голос в столице Турции Анкаре.

09:30 — Изменения в предвыборной кампании Кемаля Кылычдароглу

Предвыборные плакаты кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу с сообщением «Сирийцы вернутся» заполонили улицы Стамбула, указывая на угрозу репатриации миллионов сирийских беженцев.

Это цель, которая встретит огромное сопротивление в силу международного права. Равза Кавакчи Кан, политический аналитик, рассказал TRT World, что за последние две недели в поведении Кылычдароглу произошла серьезная перемена: «Изначально он был очень добрым и позитивным. Но сразу после первого тура мы услышали много жестких заявлений, а особенно ксенофобных сообщений в отношении иммигрантов и беженцев. Таким образом, произошла серьезная перемена в том, как Кылычдароглу начал представлять себя после первого раунда».

08:00 - В Турции открываются избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов

По всей Турции открылись избирательные участки для второго тура президентских выборов в стране.

По данным Высшего избирательного совета Турции (YSK), по состоянию на 16:00 по местному времени в субботу, более 1,92 миллиона человек проголосовали у иностранных представительств и таможенных пунктах страны.

На выборах 14 мая около 1,84 миллиона граждан Турции за рубежом пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать как на президентских, так и на парламентских выборах.