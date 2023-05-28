Чавушоглу: выборы Президента Турции стали уроком демократии для всего мира

Министр иностранных дел Турции проголосовал во втором туре президентских выборов в Анталье. На пост главы государства претендуют Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. В Турции впервые в истории Республики на выборах президента проходит второй тур. Ожидается, что в голосовании примут участие свыше 60 млн. человек. #ВыборыВТурции #Турция #выборы #президент