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Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана празднуют победу
Миллионы сторонников действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана празднуют его победу во втором туре президентской гонки. По предварительным данным, Эрдоган обошел своего оппонента от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Окончательные результаты выборов объявит Высший избирательный совет Турции (YSK), когда будут подсчитаны все голоса. #ВыборыВТурции #Турция #голосование #победа
trtrussian / Others
28 мая 2023 г.
Истории
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