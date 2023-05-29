Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган закрепил свою репутацию самого долгоправящего лидера страны, победив кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре президентских выборов.

Предварительные результаты голосования 28 мая показали, что Эрдоган набрал 52,11% голосов, в то время как его соперник от оппозиции Кылычдароглу набрал чуть менее 48%. Выборы называют самыми значимыми в постосманской истории Турции.

В победном выступлении возле штаб-квартиры Партии справедливости и развития (AK Parti) в Стамбуле Эрдоган восторженно продекламировал несколько строчек знаменитой турецкой песни под громкие овации тысяч его сторонников.

«Мы завершили президентские выборы с поддержкой народа. Я благодарю всех, кто отдал свои голоса, — заявил президент. — Нам доверили ответственность править еще пять лет».

Предполагается, что Эрдоган получил около 27,5 млн голосов — это на 2 млн больше, чем у Кылычдароглу, набравшего около 25 млн.

Высший избирательный совет страны (YSK) объявит окончательные результаты выборов 1 июня.

Победа Эрдогана значима еще и потому, что он смог преодолеть развернутую против него кампанию клеветы со стороны западной прессы, уточняет TRT World.

Валерия Джаннотта, директор отдела изучения Турции в итальянском Центре международной политики в своем анализе по итогам выборов описала Эрдогана как очень «стойкого и сильного» лидера.

«Результаты выборов показали, что турецкий народ действительно предпочитает Эрдогана и преемственность, которую он представляет. Следующие пять лет будут отмечены преемственностью, в том числе подходом к безопасности в плане борьбы с терроризмом. Я ожидаю, что Турция станет стабилизирующей силой в регионе», — заявила эксперт в беседе с TRT.

Второй тур 28 мая стал первым в истории страны — на выборах 14 мая ни один из кандидатов в президенты не получил необходимого большинства в 50% плюс один голос.

В заявлении после закрытия голосования глава YSK Ахмет Йенер отметил, что выборы прошли мирно, сообщений о нарушениях не поступало.

Ранее на парламентских выборах Народный альянс во главе с AK Parti Эрдогана также получил большинство — у альянса 323 из 600 мест в Великом национальном собрании (парламенте) Турции.

Предварительные итоги второго тура показали, что явка избирателей составила более 85% — это немного ниже, чем явка 88,92% на выборах 14 мая. Голосование за рубежом, между тем, показало более высокую явку — 55,62% по сравнению с 52,69% во время первого тура.

В Турции и за рубежом насчитывается более 64 млн избирателей, имеющих право голоса.

После победы Реджеп Тайип Эрдоган будет занимать президентский пост еще пять лет.

Впервые он был избран президентом в 2014 году и переизбран в 2018 году. 69-летний лидер также занимал пост премьер-министра страны с 2003 по 2014 год. В 1994-1998 годах он был мэром Стамбула. Ранее в воскресенье турецкий лидер и его супруга Эмине Эрдоган проголосовали в Стамбуле и призвали граждан «явиться и голосовать без равнодушия».

Накануне второго тура президент собрал своих сторонников в Стамбуле, заявив, что 85 млн граждан Турции станут победителями воскресного тура президентских выборов. «Все, кто верит в национальную волю, мечтает о нашей стране и чувствует, что принадлежит этим землям, станут победителями на выборах 28 мая».

Для голосования зарегистрировались более 64,1 млн человек, в том числе более 1,92 млн ранее проголосовавших на зарубежных избирательных участках. Всего в Турции было установлено чуть более 192 тыс. урн для голосования.

Избирательные участки на таможенных пунктах также были закрыты в воскресенье, а голосование в зарубежных дипломатических представительствах Турции завершилось 24 мая.