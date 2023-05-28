ПОЛИТИКА
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Эрдоган обратился к сторонникам из Президентского комплекса в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к десяткам тысяч соотечественников, собравшихся в ночь на 29 мая у Президентского комплекса в Анкаре. Глава государства, который, согласно последним данным, выиграл президентские выборы в воскресенье, поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании и пообещал в первую очередь восстановить города, разрушенные землетрясением 6 февраля, а также побороть инфляцию. #ВыборыВТурции #Эрдоган #Анкара #президент #выступление
trtrussian / Others
28 мая 2023 г.
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