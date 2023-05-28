Эрдоган обратился к сторонникам из Президентского комплекса в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к десяткам тысяч соотечественников, собравшихся в ночь на 29 мая у Президентского комплекса в Анкаре. Глава государства, который, согласно последним данным, выиграл президентские выборы в воскресенье, поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании и пообещал в первую очередь восстановить города, разрушенные землетрясением 6 февраля, а также побороть инфляцию. #ВыборыВТурции #Эрдоган #Анкара #президент #выступление