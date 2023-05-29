В Германии, где проживает самая большая в мире турецкая диаспора, сотни турок вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 28 мая.

В столице ФРГ Берлине сторонники Партии справедливости и развития (AK Parti) праздновали победу Эрдогана в населенных турками районах, таких как Кройцберг. Они распевали песни и размахивали флагами и транспарантами.

На Курфюрстендамм, одном из самых известных проспектов Берлина, сторонники Эрдогана проехали большой колонной автомобилей, выкрикивая лозунги и сигналя автомобильными гудками. Торжества также прошли в других городах, в том числе в Кельне и Франкфурте.

Переизбрание Эрдогана в воскресенье вечером подтвердил председатель Высшего избирательного совета Турции (YSK).

Согласно предварительным итогам, при подсчете 99,43% бюллетеней Эрдоган выиграл во втором туре голосования с 52,14%, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86%, заявил глава YSK Ахмет Йенер.

14 мая ни один кандидат не набрал требуемых 50% в первом туре, потому в стране провели второй тур президентских выборов, хотя действующий Эрдоган в первом туре лидировал с 49,52%.

Для голосования 28 мая зарегистрировались более 64,1 млн граждан Турции, в том числе более 1,92 млн ранее проголосовавших на зарубежных избирательных участках.