ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турки в ФРГ празднуют победу Эрдогана во втором туре президентских выборов
Сотни сторонников Партии справедливости и развития вышли на улицы Берлина и других городов Германии после того, как прогнозы показали победу Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре голосования
Турки в ФРГ празднуют победу Эрдогана во втором туре президентских выборов
Турки в ФРГ празднуют победу Эрдогана во втором туре президентских выборов / Others
29 мая 2023 г.

В Германии, где проживает самая большая в мире турецкая диаспора, сотни турок вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 28 мая.

В столице ФРГ Берлине сторонники Партии справедливости и развития (AK Parti) праздновали победу Эрдогана в населенных турками районах, таких как Кройцберг. Они распевали песни и размахивали флагами и транспарантами.

На Курфюрстендамм, одном из самых известных проспектов Берлина, сторонники Эрдогана проехали большой колонной автомобилей, выкрикивая лозунги и сигналя автомобильными гудками. Торжества также прошли в других городах, в том числе в Кельне и Франкфурте.

Переизбрание Эрдогана в воскресенье вечером подтвердил председатель Высшего избирательного совета Турции (YSK).

Согласно предварительным итогам, при подсчете 99,43% бюллетеней Эрдоган выиграл во втором туре голосования с 52,14%, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86%, заявил глава YSK Ахмет Йенер.

14 мая ни один кандидат не набрал требуемых 50% в первом туре, потому в стране провели второй тур президентских выборов, хотя действующий Эрдоган в первом туре лидировал с 49,52%.

Для голосования 28 мая зарегистрировались более 64,1 млн граждан Турции, в том числе более 1,92 млн ранее проголосовавших на зарубежных избирательных участках.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us