Почти все телерадиовещательные организации и газеты Европы вынесли в свои заголовки победу президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.

Победа президента Эрдогана широко освещалась российскими СМИ

Газета «Известия» вынесла в заголовок статьи фразу «Эрдоган заявил, что на президентских выборах победила демократия». Выступая вечером 28 мая перед 320 тыс. человек перед Президентским комплексом, турецкий лидер сказал: «Мы не единственные победители, выиграла вся Турция».

Газета «‎‎Взгляд» сообщила о победе президента Эрдогана на выборах с таким заголовком: «Эрдоган объявил век Турции». Авторы статьи отмечают: турецкий лидер назвал эти выборы «великой победой». «Во время предвыборной кампании Эрдоган говорил о достижениях страны под его руководством, в 100-летие Республики под лозунгом Века Турции», — пишет «‎Взгляд»‎.

В тексте под названием «Первый во втором туре» газета «Коммерсант» сообщила, что Турция выбрала своего президента, и что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган победил Кемаля Кылычдароглу, единственного кандидата от оппозиции во втором туре выборов.

«Российская газета», опубликовавшая итоги президентских выборов и передавшая ход событий на своем сайте, подчеркнула, что Эрдоган вышел победителем на выборах. Газета также обратила внимание на поздравление президента России Владимира Путина в адрес Эрдогана.

Газета «Ведомости» в своей новости под заголовком «Эрдоган заявил о своей победе на президентских выборах» напомнила, что Эрдоган сказал, что народ доверил ему и его администрации управлять страной еще пять лет.

«Комсомольская правда» огласила итоги выборов своим читателям под заголовком «Тысячи сторонников на улицах, поздравления мировых лидеров, день демократии: Эрдоган победил на президентских выборах в Турции».

Государственные информагентства ТАСС и РИА вели прямую трансляцию с выборов. Одну из новостей о победе Эрдогана РИА передало с заголовком «Эрдоган пообещал реализовать проект газового центра, предложенный Путиным». В заметке обратили внимание на заявление турецкого президента о том, что Анкара продолжит реализацию проекта распределительного центра природного газа во Фракии.

Британская пресса: «Эрдоган в очередной раз доказал, что конкурировать с ним непросто»

Британская телекомпания BBC сообщила, что жители Стамбула и Анкары начали праздновать победу Эрдогана на выборах в президентском комплексе и на улицах.

BBC привел выражения благодарности турецкого лидера из его первого обращения к избирателям. В тексте новости журналисты отметили: «‎‎Эрдоган в очередной раз доказал, что нелегко конкурировать с ним».

Телеканал Sky News также подчеркнул, что Эрдоган получил поздравления от лидеров некоторых стран после того, как вышел вперед в гонке, согласно последним данным YSK.

В эфире Channel 4, одного из ведущих новостных каналов Великобритании, говоря об итогах голосования, отметили: «Выборы называют референдумом, который определяет будущее Турции».

CNN в США вел прямую трансляцию выборов в Турции

Американская пресса также широко освещала второй тур президентских выборов и гонку между действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его конкурентом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Новости об итогах турецких выборов вышли в заголовки ведущих новостных сайтов американских СМИ.

CNN вел прямую трансляцию голосования в Турции. Репортеры телеканала показали в прямом эфире восторженные гуляния в городах Турции, продлившиеся до поздней ночи. Журналисты также обратили внимание на выступление президента Эрдогана после оглашения предварительных результатов, в котором он сделал акцент на «единстве». CNN также отметил поздравления с победой, направленные Эрдогану мировыми лидерами, особенно президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Одна из ведущих газет страны New York Times (NYT) посвятила выборам отдельную страницу на своем сайте. В своей статье под заголовком «‎Президент Эрдоган победил после самого серьезного испытания»‎ NYT указала: турецкий лидер, самый влиятельный политик Турции в течение последних 20 лет, согласно избирательным органам страны, победил оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу.

На веб-сайте The Wall Street Journal (WSJ) приводятся цитаты экс-посла США в Турции Джеймса Джеффри, который назвал Эрдогана «спокойным, даже когда на него оказывается давление». Дипломат отметил: «он [турецкий лидер] знает^ что делает и за что ответственен». «Это нравится большинству избирателей, и особенно нравится турецкому электорату», — добавил Джеффри, согласно статье WSJ.

The Washington Post также сообщила о переизбрании Эрдогана, отметив, что действующий президент победил «бросившего ему вызов кандидата, которого поддержало объединенное оппозиционное движение».

Издание Politico вынесло в заголовок фразу: «Эрдоган снова побеждает». Издание отмечает: президент «продлил свое 20-летнее пребывание у власти, обещая построить век Турции». Эрдоган «в состоянии влиять не только на будущее направление демократии в 85 млн стране, но и на формирование политики в регионе и за его пределами», заключили в Politico.

Внешняя политика вышла на первый план

В статьях мировых СМИ также отмечена решающая роль Турции в заключении Черноморской зерновой инициативы, которая, как пишут издания, лишний раз подчеркивает влияние Эрдогана на международные отношения. «Среди лидеров НАТО редко кто поддерживает хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным даже после начала российского вторжения в Украину», — констатирует Politico.

Агентство Bloomberg в статье по итогам выборов уточняет: «‎‎В течение следующих пяти лет, вероятно, мы будем наблюдать, как в области внешней политики Эрдоган будет продолжать защищать независимость Турции в борьбе между Востоком и Западом, во всех вопросах, начиная от торговли и заканчивая войной в Украине»‎.