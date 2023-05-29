ПОЛИТИКА
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В 570-ю годовщину завоевания Стамбула в Айя-Софье провели молитву
В мечети Айя-Софья глава Управления по делам религии Турции Али Эрбаш провел утренний намаз по случаю 570-й годовщины завоевания Стамбула, которое положило конец существованию тысячелетней Византийской империи. 29 мая 1453 года Фатих Султан Мехмет (Мехмет Второй) в сопровождении близкого окружения торжественно въехал в Стамбул. #Турция #Стамбул #намаз #молитва #годовщина #АйяСофья
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29 мая 2023 г.
Истории
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