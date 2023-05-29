У Казахстана нет необходимости вступать в союзное государство РФ и Беларуси, поскольку между странами действует такое объединение, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом 29 мая заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Днем ранее белорусский лидер Александр Лукашенко призвал Казахстан вступить в союзное государство России и Беларуси, поскольку тогда «ядерное оружие будет на всех».
«Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз», — заявил Токаев во время рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область.
Как ранее писал TRT на русском, 24 мая казахстанский лидер указал на «феномен» союзного государства России и Белоруссии в структуре ЕАЭС и наличии «одного ядерного оружия на двоих».
По оценке политика, уровень интеграции Москвы и Минска отличается от того, который имеется у других стран ЕАЭС — Армении, Казахстана и Кыргызстана. Токаев предложил коллегам обсудить «эту проблему».
Лукашенко в ответ на слова Токаева заявил: никто не выступает против наличия у Казахстана и других стран таких же тесных отношений, как у Москвы с Минском. «А это очень просто: в союз Беларусь — Россия надо вступать. Всё — и будет ядерное оружие на всех. Это мое мнение, это не мнение россиян, но, думаю, что это возможно. Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться», — подчеркнул белорусский лидер.
25 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Беларуси. С 3 апреля РФ начала обучение белорусских экипажей.
К 1 июля, как ожидается, Россия построит в союзной республике специальное хранилище для ядерных вооружений. РФ уже передала Минску ОТРК «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия. Также Москва помогла переоборудовать самолеты ВВС республики для возможности применения ядерных боеприпасов.