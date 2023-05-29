У Казахстана нет необходимости вступать в союзное государство РФ и Беларуси, поскольку между странами действует такое объединение, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом 29 мая заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Днем ранее белорусский лидер Александр Лукашенко призвал Казахстан вступить в союзное государство России и Беларуси, поскольку тогда «ядерное оружие будет на всех».

«‎Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз»‎, — заявил Токаев во время рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область.

Как ранее писал TRT на русском, 24 мая казахстанский лидер указал на «феномен» союзного государства России и Белоруссии в структуре ЕАЭС и наличии «одного ядерного оружия на двоих».

По оценке политика, уровень интеграции Москвы и Минска отличается от того, который имеется у других стран ЕАЭС — Армении, Казахстана и Кыргызстана. Токаев предложил коллегам обсудить «эту проблему‎»‎.

Лукашенко в ответ на слова Токаева заявил: никто не выступает против наличия у Казахстана и других стран таких же тесных отношений, как у Москвы с Минском. «А это очень просто: в союз Беларусь — Россия надо вступать. Всё — и будет ядерное оружие на всех. Это мое мнение, это не мнение россиян, но, думаю, что это возможно. Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться», — подчеркнул белорусский лидер.

25 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Беларуси. С 3 апреля РФ начала обучение белорусских экипажей.

К 1 июля, как ожидается, Россия построит в союзной республике специальное хранилище для ядерных вооружений. РФ уже передала Минску ОТРК «‎‎Искандер», который может быть носителем ядерного оружия. Также Москва помогла переоборудовать самолеты ВВС республики для возможности применения ядерных боеприпасов.