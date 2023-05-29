Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил на выборах 28 мая, хотя компании социальных сетей и глобальные медиа встали на сторону его оппонента. Об этом заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«‎‎Я получил бесчисленное количество запросов на интервью от западных журналистов, пытающихся узнать послание Турции миру. Времени обсудить все это предостаточно. Сегодня [29 мая] утром я хотел бы предложить Западу несколько советов, как правильно проанализировать выборы в Турции»‎, — написал чиновник в Твиттере.

«‎‎Кандидаты вели предвыборную кампанию в честной и прозрачной атмосфере. Столкнувшись с коалицией крайне правых и крайне левых партий, президент провел реалистичную кампанию, не давая ложных обещаний и сопротивляясь шквалу дезинформации. В этой дезинформационной кампании участвовали не только тролли социальных сетей, но и крупные национальные и международные СМИ. К сожалению, оппонент президента лично стал рупором этой дезинформационной кампании», — подчеркнул Алтун.

Он отметил: президент Эрдоган «‎‎принял последовательность и согласованность в качестве основных ценностей в политике. Напротив, его противник не заботился о последовательности. Он также не беспокоился о правде. Он просто говорил все, что ему нужно было сказать, когда ему нужно было это сказать».

«Эрдоган противостоял своим оппонентам, но не социальной группе‎»‎

Алтун также уточнил: Эрдоган «‎‎построил свою кампанию вокруг базового правила социологии, соответствующего социально-политическим реалиям: «Общество — это больше, чем сумма личностей».

По его словам, «‎‎именно этот принцип вместе с приверженностью Эрдогана защищать права всех граждан был в основе его усилий по решению социальных проблем».

При этом, написал Алтун, оппонент действующего президента от оппозиции «‎‎полностью упустил этот момент, выбрав чрезмерно популистскую и «гиперреальную» кампанию».

«‎Примечательно, что президент предпринял экстраординарные шаги, чтобы не допустить перерастания политической поляризации в социальную поляризацию во время предвыборной кампании‎»‎, — констатировал чиновник.

Он подчеркнул: Эрдоган противостоял своим оппонентам, но не социальной группе. «‎‎Опять же, его противник сделал все, что было в его силах, чтобы преобразовать политическую поляризацию в социальную и углубить эту поляризацию. Они [оппозиция] даже прибегали к разжиганию ненависти‎»‎, — резюмировал Алтун.

По словам чиновника, «в ходе предвыборной кампании президент [Эрдоган] подчеркнул важность стабильности и пообещал продолжить свои глобальные усилия по обеспечению справедливости‎»‎.

Турецкий лидер вселил в граждан страны «‎‎надежду в отношении ключевых областей общественной жизни, таких как внешняя политика, национальная безопасность, оборонная промышленность, экономика, наука и техника, здравоохранение и жилищное строительство», написал Алтун.

Он отметил: Эрдоган провел успешную избирательную кампанию в то время, как его администрация «‎‎усердно работала над залечиванием ран разрушительного землетрясения, которое произошло 6 февраля 2023 года».

«‎‎В Веке Турции нет остановки, мы продолжаем движение вперед»

Фахреттин Алтун также напомнил, что президент ранее выпустил документ «Правильные шаги для Века Турции». По его словам, на воскресных выборах победила вся Турция.

«Он выиграл так, что никто не проиграл. Под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана мы преодолели так называемые непреодолимые препятствия одно за другим», — написал Алтун в Твиттере.

«В Веке Турции нет остановки, мы продолжаем движение вперед»‎, — добавил он.

«‎Турция Эрдогана откроет век спокойствия, развития, ценностей, власти, успеха, мира, науки, праведности, эффективности, стабильности, сострадания, общения, цифровых технологий, производства и будущего‎. Век Турции уже наступил. Мы рады видеть, что наши братья и сестры, наши друзья и наши союзники в этот благословенный день стоят рядом с сильной и великой Турцией»‎, — написал чиновник.

При этом он заверил: страна «‎продолжит попытки решать региональные и глобальные проблемы в качестве стабилизирующей силы в этот век неопределенности»‎.

Под руководством президента Эрдогана Турция «‎реализует всеобъемлющий план развития, чтобы стать еще более процветающей, великой и могущественной»‎, отметил глава Управления по коммуникациям.

Согласно предварительным итогам выборов, действующий президент Турции получил 52,16% голосов, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 47,84%. Явка составила около 85%. Для голосования было зарегистрировано более 64,1 млн граждан Турции, в том числе более 1,92 млн ранее проголосовавших на избирательных участках за рубежом. 14 мая в первом туре выборов ни один кандидат не преодолел 50% барьер, потому страна организовала второй тур президентского голосования, хотя Эрдоган лидировал в первом туре с 49,52%. Народный альянс под руководством Эрдогана также получил большинство мест в парламенте.